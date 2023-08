Con Paone e Kiboba a Gualdo Tadino la stand-up comedy per la prima volta all’aperto

La “stand-up comedy” arriva a Gualdo Tadino con “Standuppennino”.

Comic Umbria e Mea Concerti, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, hanno organizzato due appuntamenti speciali in Piazza Martiri per il 18 e 19 agosto con due artisti molto affermati come Nathan Kiboba e Andrea Paone. Due serate che si inseriscono nel programma di eventi dell’Estate Gualdese 2023.

Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di “data zero”, poiché è la prima volta che questo genere di comicità viene proposto all’aperto. La stand-up comedy una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso. Gli spettacoli di stand-up comedy sono a base di satira e colpi bassi, una comicità diversa rispetto a quella tradizionale italiana del cabaret, e stanno sempre più avendo successo in Italia anche grazie ai social e alle piattaforme streaming e non.

La mini rassegna è stata presentata nella sala consiliare del municipio dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, da Matteo Svolacchia di Comic Umbria e Gianluca Liberali di Mea Concerti. Presenti gli assessori Marco Parlanti e Stefano Franceschini.

“E’ un nuovo progetto che porta in questo territorio il genere stand up – ha detto il sindaco Presciutti – Due eventi gratuiti che vedranno protagonisti due artisti molto popolari tra i giovani e molto conosciuti sul web. Mi auguro che da qui si parta per avviare un percorso con Comic Umbria, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo. L’Estate Gualdese sta proseguendo bene e stiamo riscontrando una buona risposta da tutte le attività del centro storico, che stanno organizzando diversi eventi. C’è un’ottima collaborazione con l’amministrazione comunale e questo ci fa molto piacere perché ne guadagna la città”.

La novità delle due serata a Gualdo Tadino è rappresentata dallo spettacolo in piazza e non in un luogo chiuso, e sarà una scommessa particolare, come ha evidenziato Matteo Svolacchia di Comic Umbria.

“Dopo un appuntamento con lo stand up andato in scena a Gualdo Tadino lo scorso giugno al teatro Talia, abbiamo pensato ad una nuova sfida, quella di portare questo genere in Piazza Martiri con due spettacoli che vedranno protagonisti prima Nathan Kiboba, co-conduttore de Le Iene su Italia 1, e il giorno dopo Andrea Paone, che ha pubblicato alcuni suoi spettacoli su Amazon Prime Video. L’idea è trasformare la piazza in un club, per rafforzare l’interazione tra artista e pubblico. Si tratta senza dubbio di una sfida, ma in questo momento sono generi di eventi che stanno, come si suol dire, “spaccando”. Ringrazio il Comune di Gualdo Tadino per aver accolto la nostra proposta e speriamo che la città risponda in modo positivo, perchè potrebbe essere il preludio per fare di Gualdo la casa di questo genere di comicità.

Date spettacoli:

18 Agosto 2023 – Ore 21.30 – Piazza Martiri della Libertà – Nathan Kiboba

19 Agosto 2023 – Ore 21.30 – Piazza Martiri della Libertà – Andrea Paone