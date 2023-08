Ecosuntek completa la filiera acquisendo il 44,7% di +Energia

Ecosuntek S.p.A. di Gualdo Tadino ha annunciato la firma di due accordi preliminari da parte della sua controllata Eco Trade che prevedono l’acquisizione di una partecipazione del 44,775% in +Energia S.p.A., una delle primarie società energetiche operanti nel libero mercato.

L’operazione prevede l’acquisto del 17,90% delle quote di +Energia S.p.A. detenute da Paolo Marinangeli, e il 26,875% di quote detenute dalla Soni Mar Srl. In totale, l’operazione porterà Eco Trade a possedere una quota del 44,775% in + Energia S.p.A. La realizzazione è legata alla rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri soci di +Energia S.p.A, viene riportato in una nota dell’azienda gualdese.

Il deal prevede un prezzo complessivo di 21,275 milioni di euro da versarsi al closing, previsto entro la fine di ottobre 2023.

Matteo Minelli, CEO di Ecosuntek S.p.A., ha espresso profonda soddisfazione per questa sinergia che, ha detto, grazie ad essa “in una piccola regione come l’Umbria potrà avere sede un Gruppo con grandi potenzialità a livello nazionale (e non solo) nell’ambito della transizione energetica volta alla sostenibilità. Riteniamo che questa operazione rappresenti un tassello strategico della nostra offerta, considerando che consente di completare la gamma di servizi, facendo crescere il settore della vendita di energia al mondo retail, privato e business. Dopo un’attenta analisi del mercato abbiamo individuato in +Energia un partner affidabile e capace di integrarsi perfettamente nel nostro modello di business e siamo convinti che insieme, grazie anche alla prossima completa liberalizzazione del mercato elettrico, potremmo crescere in modo significativo. Il settore dell’energia sta vivendo una fase di profondo cambiamento, in particolare verso il consolidamento e per questo vogliamo cogliere tutte le opportunità di business che potrebbero esserci e con +Energia siamo convinti di essere nella giusta direzione.”

+Energia S.p.A. opera ormai da circa 15 anni nel libero mercato della vendita di energia elettrica ed è società accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, +Energia sì è affermata come realtà dinamica ed innovativa, diventando in breve una delle primarie società energetiche operanti nel libero mercato. +Energia ha subito catalizzato l’attenzione della clientela, domestica ed aziendale, partendo dal Centro Italia, per espandersi in tutto il resto del territorio nazionale. Nel corso degli anni la società ha aperto varie sedi commerciali operative quali Roma, Milano, Bologna, Civitanova Marche, Avellino e Pescara.

L’acquisizione della quota di minoranza del 44,775% di +Energia permette al Gruppo Ecosuntek di completare la filiera che va dalla produzione, al dispacciamento e sino appunto alla vendita ai clienti finali. Con questa importante acquisizione, il Gruppo rafforzerà in modo significativo la propria posizione di mercato sull’intero territorio nazionale.