Giochi de le Porte 2023, rivelati i nomi dei numerosi ospiti

Manca poco più di un mese alla 45° Edizione de i “Giochi de le Porte” di Gualdo Tadino, ma il clima di festa inizia già a circolare nell’aria.

Questa del 2023 la presenza di numerosi ospiti che hanno già confermato la loro presenza all’Amministrazione comunale.

Ospite d’onore sarà il Comune di Vicenza con il sindaco Giacomo Possamai, ma oltre al giovane primo cittadino veneto, saranno presenti a Gualdo Tadino dal 22 al 24 settembre tante altre personalità di rilievo.

Arriveranno in città, oltre alle delegazioni gemellate o aventi patti di amicizia con il Comune di Gualdo Tadino, come Audun-Le-Tiche (Francia), Schwandorf (Germania), Krosno (Polonia), Hachachna e Sejnane (Tunisia), Bra, Penne, anche il Comune di Torino, con la presenza della presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo e della responsabile dell’Unità operativa cooperazione internazionale e pace, Maria Bottiglieri, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) con la dottoressa Fabiana Di Carlo, la delegazione del progetto Hub Particular con la speciale partecipazione dell’ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff, i Corpi sanitari internazionali e l’attrice e scrittrice Mariella Sapienza.

Infine, saranno presenti anche il presidente ALI Nazionale e Sindaco di Pesaro (Capitale della Cultura Italiana 2024 e Comune ospite d’onore de i “Giochi de le Porte 2022”), Matteo Ricci ed il presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini De Vincenzi.

Si è inoltre in attesa di conoscere le risposte di altri importanti ospiti che dovrebbero arrivare a Gualdo Tadino nel week end del 22-24 Settembre 2023.

“Quella che andrà in scena il prossimo mese sarà comunque un’edizione speciale de i Giochi de le Porte – ha detto il sindaco Presciutti – visto anche il già tutto esaurito delle strutture ricettive del centro città. Il countdown per fare festa è già iniziato e la città è pronta ad accogliere visitatori e turisti da ogni parte d’Italia, d’Europa e del Mondo, per far crescere sempre più questo splendido evento”.

Biografia del sindaco Vicenza Giacomo Possamai:

Classe 1990, laureato in giurisprudenza, ha vinto con il 50, 5% delle preferenze sullo sfidante il sindaco uscente Francesco Rucco.

Possamai segue le relazioni esterne in un’azienda della provincia berica. Il suo percorso politico comincia molto presto: a 17 anni diventa segretario provinciale dei giovani democratici. Poi a Roma, da vicesegretario nazionale dei giovani dem, collabora nello staff che lavora alla comunicazione di Enrico Letta, allora presidente del consiglio. Nel 2013 entra con 964 voti in consiglio comunale a Vicenza, diventando delegato alle politiche giovanili del sindaco Achille Variati e capogruppo PD in Sala Bernarda. Nel 2018, a 27 anni, si candida alle primarie per il sindaco di Vicenza. Nel settembre del 2020 è stato eletto in Consiglio regionale con oltre 11 mila preferenze ed è attualmente capogruppo del Partito Democratico Veneto.