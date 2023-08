Suoni Controvento, sold out il concerto di Carmen Consoli in Valsorda

Ha già fatto registrare il “tutto esaurito” il concerto di Carmen Consoli in Valsorda, in programma sabato 12 agosto alle 17,30 nell’ambito del Festival Suoni Controvento, unica tappa in Umbria del tour in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino.

Lo hanno comunicato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e il direttore artistico della manifestazione, Gianluca Liberali, a margine della conferenza stampa di presentazione della rassegna Standuppennino.

“L’area della Valsorda ha un potenziale incredibile grazie alla sua unicità, essendo un meraviglioso palcoscenico naturale agevolmente raggiungibile – ha sottolineato Liberali – E infatti il pubblico risponde alla grande. Lo ha fatto nei due precedenti appuntamenti con Ludovico Einaudi e Fiorella Mannoia e ora per Carmen Consoli.”

I prati della montagna gualdese ospiteranno così un concerto dall’atmosfera intima e dal registro di un’intensità sorprendente. Magnetica e penetrante, eclettica e dalle mille anime musicali, la cantantessa mostrerà il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino.

Al pubblico è consigliato portare un cuscino o un piccolo telo per sedersi a terra. In ogni caso saranno disponibili cuscini presso il merchandising ufficiale sul luogo dell’evento.

L’accesso in Valsorda sarà consentito dalle ore 12 ai soli possessori di biglietto del concerto.

Essendo il concerto sold out, si chiede a chi è privo di biglietto di evitare il tentativo di raggiungere Valsorda, risparmiando così disagi al personale di sicurezza e alla viabilità.

ESCURSIONE E CONCERTO

Maja Trek & Adventures insieme a Tra Montana Guide dell’Appennino con Suoni Controvento, organizzano un’escursione per assistere al concerto con ritrovo a San Guido alle 13,30 e, attraverso un sentiero caratterizzato da un ambiente boschivo, ricco di scorci panoramici ed in buona parte ombreggiato, guadagnando gradualmente quota, si raggiungeranno i prati di Valsorda intorno alle ore 17. Al termine dell’evento ritorno verso San Guido, circa 1 ora di cammino, in parte su strada asfaltata ed in parte su sentiero. Info costi e prenotazioni: Raffaele – TraMontana Guide dell’Appennino – 335 1251250 – Patrizia e Francesco – Maja Trek & Adventures – 347 1153245 / 347 5551940. Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 agosto. Quota di partecipazione: 10 euro.

**********

STRADA PER VALSORDA INTERDETTA. LE ECCEZIONI

La strada per salire a Valsorda sarà interdetta al transito di tutti i veicoli dalle 8 alle 20 del 12 agosto con chiusura all’altezza di San Guido.

Faranno eccezione:

Veicoli autorizzati diretti al concerto

Veicoli autorizzati diretti al Ristorante “Clelia”

Veicoli in servizio di emergenza e pronto soccorso

Veicoli di proprietari/utilizzatori di immobili siti in Valsorda

Motoveicoli e velocipedi

**********

PARCHEGGIO TRINCERONE

Solo chi ha prenotato il parcheggio Trincerone (https://bit.ly/45pnuUb) potrà accedere al monte con l’autovettura. La distanza da percorrere a piedi per raggiungere l’area concerto dal parcheggio è di 1,5 Km, il dislivello è di 150 metri, il tempo di percorrenza 20/30 minuti. Il parcheggio Trincerone è prenotatile fino al raggiungimento dei posti disponibili. Le autovetture non potranno trasportare persone senza biglietto per il concerto. Sarà effettuato un controllo ai varchi di accesso.

**********

SERVIZIO NAVETTA

Per chi non riuscirà a prenotare il parcheggio Trincerone o per chi lo desiderasse, l’area dell’evento sarà raggiungibile attraverso il servizio navetta in partenza dall’incrocio Via Zoccolanti / Via Valsorda (https://bit.ly/3DRrqBA). L’auto potrà essere parcheggiata nei diversi parcheggi disponibili (distanza dal punto navetta):

– Parcheggio Via Zoccolanti (punto partenza navetta)

– Parcheggio Piscina Comunale – 500 m

– Parcheggio Piazza Beato Angelo – 900 m

– Parcheggio Piazza Federico II di Svevia – 1 km

La partenza delle navette avrà cadenza ogni 30 minuti, dalle ore 14 alle ore 16.30. Il costo del biglietto di 5 euro per persona (andata e ritorno) da corrispondere direttamente sul posto. Non sarà necessaria la prenotazione per l’utilizzo della navetta. La navetta arriverà fino all’area del concerto. Chi non è mi possesso di biglietto per il concerto non potrà salire sulle navette. Saranno effettuati controlli al momento dell’acquisto del biglietto navetta.

E’ consigliabile utilizzare il servizio navetta fin dalle ore 14 per evitare lunghe attese e arrivare puntuali per l’inizio del concerto.

Chi usufruirà del servizio navetta dovrà pazientemente mettere in conto i tempi relativi alla gestione del pubblico e alla percorrenza del tragitto.

**********

I concerti di Suoni Controvento sono pensati in termini di un’esperienza nella natura. In Valsorda si può sostare in diversi luoghi all’ombra. Sul luogo sono presenti strutture nelle quali potersi ristorare e attendere in relax l’inizio del concerto.

Il pubblico sarà seduto a terra sul prato. Si consiglia di portare una borraccia piena d’acqua. All’interno dell’area della manifestazione ci sarà una zona truck food e beverage. E’ consigliato un abbigliamento e calzature adatti all’escursione in montagna, compresi occhiali da sole e cappello.

Ogni partecipante dovrà provvedere a portare a valle i rifiuti personali prodotti durante la giornata e, nel caso, depositarli nei diversi contenitori di raccolta differenziata.