Stasera con Nathan Kiboba primo appuntamento con la comicità di “Standuppennino”

Primo appuntamento questa sera alle ore 21,30 in piazza Martiri a Gualdo Tadino con “Standuppennino”, la mini rassegna di stand-up comedy, con ingresso libero, che vedrà protagonista Nathan Kiboba.

L’evento è organizzato da Comic Umbria e Mea Concerti, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di “data zero”, poiché è la prima volta che questo genere di comicità viene proposto all’aperto. La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso. Gli spettacoli di stand-up comedy sono a base di satira e colpi bassi, una comicità diversa rispetto a quella tradizionale italiana del cabaret, e stanno sempre più avendo successo in Italia anche grazie ai social e alle piattaforme streaming e non.

Originario della Repubblica Democratica del Congo, Nathan Kiboba vive a Milano. È convinto che si possa ridere di tutto, porta sul palco la sua storia cercando di cambiare prospettiva alla narrazione dell’immigrazione. Ha uno stile pungente, che spinge il pubblico a ironizzare soprattutto su sé stesso e sui propri pregiudizi. Ha scelto di fare il comico da bambino, il suo primo palcoscenico è stata la chiesa, dove cercava continui spunti per fare battute.

In Italia dal 2014, dopo un duro processo d’integrazione, ha fatto il suo debutto nel 2016 su alcuni palchi dei locali milanesi. Ha fatto la sua prima apparizione in tv in prima serata su LA7 a “Eccezionale Veramente”, un talent dedicato ai comici con una giuria composta da Diego Abadantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli, finendo quarto.

Ha partecipato anche ad alcuni programmi di Comedy Central quali Diversity Show e Stand Up Comedy.

Spesso visto anche a Le Iene in prima serata su Italia1 come monologhista e co-conduttore del programma.

Ora è in giro con il suo secondo spettacolo, “Black Friday”, che parla come sempre del suo vissuto e la transizione dalla vita da profugo a Milano e la sua vita da papà a tempo pieno.