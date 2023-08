Contributi per l’acquisto dei libri di testo, domande entro il 3 ottobre

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Possono accedere al beneficio gli studenti delle scuole secondarie statali e paritarie appartenenti a famiglie il cui Isee rientra nella soglia di 15.493,71 euro.

Gli interessati dovranno presentare la domanda al Comune di Gualdo Tadino entro il 3 ottobre utilizzando l’apposito modello.

Alla domanda andrà allegato il calcolo dell’Isee familiare e un Iban per l’accreditamento del contributo, nonché la documentazione, su carta intestata della cartoleria, relativa alla spesa sostenuta per l’acquisto dei libri.

ASSISTENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA – Ci sarà tempo invece sino al 31 agosto per la presentazione delle domande per l’assistenza per l’integrazione scolastica per l’anno 2023/24 al Comune di Gualdo Tadino.

Le domande potranno essere inoltrate via pec all’indirizzo gualdotadino@letterecertificate.it, via e-mail all’indirizzo servizisociali@tadino.it, allegando un documento di riconoscimento, o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo.

Per l’assistenza nella compilazione della domanda ci si può rivolgere all’Ufficio di Cittadinanza del Comune (075/9150288-233-235-248).