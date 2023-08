“Settembre a Gualdo è mejo”, il modulo per richiedere la maglia. L’incasso alla Caritas

“Settembre a Gualdo è mejo” è lo slogan che campeggia ormai da qualche anno sulle t-shirts stampate da un gruppo di volontari in occasione dei Giochi de le Porte e il cui ricavato è devoluto in beneficenza. La versione che sarà posta in vendita per l’edizione 2023 è la 14° e la grafica sarà svelata prossimamente con una presentazione.

Questo anno il ricavato delle maglie, come fanno sapere i promotori dell’iniziativa, sarà devoluto all’associazione Caritas Di Gualdo Tadino, che “da oltre 30 anni è presente nel nostro territorio e si occupa delle famiglie gualdesi in difficoltà. L’associazione svolge molteplici attività di solidarietà: sostegno economico ed alimentare alle famiglie, assistenza ospedaliera per persone malate, supporto e compagnia nei centri anziani“.

CLICCA QUI PER RIEMPIRE IL MODULO E ORDINARE LA MAGLIETTA VOL. 14