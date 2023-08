Torna il concorso letterario “Premio Rocca Flea”

Torna per la quindicesima edizione il Premio Rocca Flea, promosso dalla Pro Tadino in collaborazione con l’Accademia dei Romiti. Il concorso, che gode del patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e del Rotary Club di Gualdo Tadino, si sviluppa intorno al tema “C’è un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace”, offrendo uno spazio di espressione e riflessione su un argomento di rilevanza storica e attualità.

“Lo scorso anno abbiamo avuto modo di sviluppare ed approfondire il tema dell’amore per il prossimo: ci sono arrivati molti racconti dove tale amore si abbinava alla sinergia e alla solidarietà. Ed ecco che, in qualche modo, il nostro filo conduttore ora si sviluppa e si snoda in profondità, accogliendo un terreno più ostico e divenendo particolarmente toccante, se calato nel periodo storico che stiamo vivendo. In bocca al lupo a tutti coloro che sapranno raccontare e sviluppare in maniera personale il delicato tema del conflitto”, commenta il presidente della Pro Tadino, Carlo Giustiniani.

Il concorso, aperto a scrittori di narrativa italiana sia edita che inedita, accoglie al massimo due opere per ciascun autore e non pone limiti di età o provenienza geografica. Inoltre una sezione speciale intitolata “Premio Giovane Scrittore” è riservata ai talenti emergenti sotto i 25 anni. Una novità di quest’anno è l’introduzione della sezione “Giovanissimi”, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

Una giuria di esperti provenienti dal mondo accademico, scolastico e editoriale valuterà gli elaborati presentati. La scadenza per la presentazione delle opere è fissata per il 10 settembre. Esclusivamente per la sezione “Giovanissimi” il modulo di iscrizione e le opere in concorso potranno essere inviate entro il 10 ottobre 2023. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Gualdo Tadino nel mese di novembre.

I premi per i vincitori prevedono per il primo classificato una borsa di studio del valore di 400 euro, un attestato, un’opera in ceramica e un soggiorno in città. Anche il secondo e il terzo classificato saranno premiati con borse di studio e riconoscimenti speciali. Inoltre, il Premio Giovane Scrittore e il Premio Giovanissimi riceveranno rispettivamente borse di studio di 150 euro e 100 euro, insieme all’opportunità di pubblicare le proprie opere nel volume curato dall’Accademia dei Romiti.

Il bando completo del concorso è consultabile sul sito web www.protadino.it e su www.ilserrasanta.it, oltre che sulla pagina Facebook dedicata.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, i partecipanti e gli interessati possono rivolgersi alla segreteria organizzativa: segreteria.premioroccaflea@gmail.com, tel. 393/8499067 (Sara) – 348/8989441 (Selena).