Saxa Gualdo, l’assessore regionale Fioroni chiede la convocazione di un tavolo di crisi nazionale

È stata inviata una richiesta di convocazione del tavolo di crisi al Ministero delle Imprese e del Made In Italy: lo comunica l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, in merito alla vicenda della Saxa Gualdo.

L’azienda ceramica, che nel 2018 aveva rilevato la Tagina, è infatti ferma da luglio 2022 a causa dell’abnorme aumento del prezzo dell’energia. Attualmente sono circa 170 i dipendenti in cassa integrazione per cessazione di attività, che al momento non hanno certezze sul proprio futuro lavorativo.

In questi giorni era stato convocato un tavolo tra Regione Umbria, Comune di Gualdo Tadino, rappresentanti sindacali e dell’azienda.

“Si tratta di un’azienda storica dell’Umbria con un importante know how delle competenze – ha detto Fioroni – il cui valore produttivo è riconosciuto nell’intero mercato di riferimento delle produzioni di ceramica. Per questo abbiamo ritenuto opportuno richiedere immediatamente l’apertura di un tavolo di crisi nazionale che valuti percorsi volti alla ripartenza produttiva e alla piena occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Saxa, oggi in cassa integrazione straordinaria”.