Scheggia, camion finisce contro una casa. Chiusa temporaneamente la Flaminia

Un incidente stradale ha visto coinvolto questa mattina un camion in località La Ferba, lungo la Flaminia, nel territorio comunale di Scheggia e Pascelupo.

Intono alle 9,30, per cause in corso di accertamento, subito dopo una curva il pesante mezzo è andato a sbattere contro la pensilina e le scale d’ingresso di un’abitazione a bordo strada, perdendo anche gasolio dal serbatoio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, la polizia locale di Gualdo Tadino e i carabinieri che, all’arrivo, hanno trovato l’autista del camion già fuori dal mezzo. Precauzionalmente l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e accompagnato all’ospedale comprensoriale di Branca.

La strada statale 3 “Flaminia” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 210, nei pressi dell’abitato di Scheggia per consentire le operazioni di recupero del camion incidentato e per la bonifica del piano viabile.

Il traffico proveniente dal versante marchigiano e da Scheggia in direzione Fossato di Vico è deviato sulla SR298 in direzione Gubbio per proseguire sulla SS219 e quindi immettersi sulla SS318 Perugia-Ancona.

Viceversa, il traffico proveniente da Fossato di Vico/SS318 in direzione Marche/Scheggia è deviato sulla SS219 e successivamente sulla SR298.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile