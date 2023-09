Successo per il libro di Rosanna Rinaldini. In arrivo la prima ristampa

Ha avuto un successo che è andato al di là delle pur ottimistiche previsioni il libro di Rosanna Rinaldini “Boano, una storia d’altri tempi”.

Il volume, edito dall’Accademia dei Romiti e curato da Riccardo Serroni con la copertina di Pierluigi Gioia, è andato esaurito con la prevendita e la vendita diretta il 22 agosto durante la presentazione, di fronte ad un numeroso pubblico, a Morano Osteria.

Per far fronte alle nuove richieste e distribuirlo alle edicole locali, l’Accademia dei Romiti ha deciso di procedere ad una prima ristampa che sarà pronta entro pochi giorni. Il ricavato delle vendite effettuate, come preannunciato, al netto delle spese, verrà devoluto all’associazione “Amici del Germoglio”. Mentre, per volontà dell’autrice, il ricavato della seconda edizione verrà devoluto a Telethon per contribuire alla ricerca sulle malattie genetiche.

Rosanna Rinaldini, insegnante di scuola elementare in pensione e già autrice del volume “Oltre la prova la speranza: dal sisma alla ricostruzione S.Lorenzo-Busche”, in questa sua seconda fatica racconta le vicende della sua famiglia dagli inizi del ‘900, quando acquistò dalle monache il podere di Boano, fino agli anni ’60 quando, per l’evoluzione economica, il podere, non più redditizio, venne abbandonato.

In questo quadro si intersecano vicende personali, usi e costumi, guerra ed emigrazione, scelte futuristiche (la centrale elettrica alla cascata del sasso Pisciatoio ed il primo mulino a scoppio, oggi ancora attivo con le macine azionate dall’energia elettrica) sia della famiglia Rinaldini, soprannominata “i Boani”, che del circondario e di tutta la comunità moranese.

Un racconto avvincente che affida alla memoria futura una realtà che altrimenti sarebbe stata definitivamente condannata all’oblio.