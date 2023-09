Il Polo museale gualdese promuove le mostre e i musei “dog-friendly”

Da anni ormai i musei, così come le altre istituzioni culturali, hanno sentito la necessità di essere sul web, di essere social, così come lo sono gli attori e le case di moda, gli sportivi o i politici.Solo curiosità? “Piuttosto un‘opportunità – sottolinea Catia Monacelli, direttrice del Polo museale Gualdo Tadino – perché questa nuova consapevolezza ha segnato una svolta importante non solo nel modo di intendere i musei, ma anche in quello di fruirne, rendendoli protagonisti attivi e facilmente raggiungibili da parte del singolo visitatore. Attraverso il digitale è stato possibile creare un legame diretto tra il cittadino e le sue istituzioni culturali, favorendo un rapporto di mutuo scambio, raccogliendone istanze ed indicazioni, oltre ad avere modo di raggiungere un pubblico trasversale”.

Sulla scorta di questo percorso, il Polo museale ha promosso per comunicare sia i sei contenitori museali, sia il nuovo progetto ContemporaneaMente Gualdo Tadino. Festival in Umbria dell’arte contemporanea, dei brevi spot, capaci per la loro immediatezza di raggiungere un grande piccolo. Il primo progetto invita ad esplorare Gualdo Tadino e i suoi musei “dog-friendly”. È stato ideato e interpretato da Chiara Acaccia e Matteo Montaperto, con le riprese di Filippo Rondelli. In evidenza, in maniera simpatica e coinvolgente, i sei musei di Gualdo Tadino (la Chiesa Monumentale di San Francesco, il Museo Civico Rocca Flea, il Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, la residenza storica di Casa Cajani, il Museo Opificio Rubboli e il Museo del Somaro) visitabili con un unico biglietto e con la possibilità di farlo in compagnia dei nostri amici pelosi, rendendo l’esperienza museale ancor più speciale e inclusiva.

Gli altri due lavori illustrano le importanti esposizioni del Festival che stanno attraendo un gran numero di visitatori (una produzione video Phototales, Salvatore Cossentino e Jacopo Pezzopane e la voce di Chiara Acaccia): Il fantastico mondo di Wal – Giganti sculture, magici animali e bizzarre creature (video sotto).

e Pittura Italiana Contemporanea. Ultimi sessant’anni. Un percorso di ricerca per mari e Monti (video sotto).