Aeronautica Militare, il maggiore Emanuele Fumanti comandante del XII Gruppo Caccia Intercettori

Il maggiore gualdese dell’Aeronautica Militare Emanuele Fumanti è il nuovo comandante del XII Gruppo Caccia Intercettori, gruppo di volo che fa parte del 36º Stormo di stanza a Gioia del Colle.

Giovedì 7 settembre si è svolta la cerimonia di avvicendamento. All’evento, presieduto dal colonnello Massimiliano Pomiato, Comandante di Stormo, ha preso parte una rappresentanza di personale in forza al reparto e personale in quiescenza che negli anni passati ha fatto parte del prestigioso gruppo caccia “Gli Strali”.

Durante la cerimonia il colonnello Pomiato ha concesso piena fiducia al comandante subentrante, il maggiore Fumanti, nonché lodato l’eccellente operato del comandante uscente, il maggiore Gennaro Padricelli.

Un passaggio di consegne in un periodo caratterizzato da un’intensa attività operativa sia in territorio italiano che all’estero, dove uomini e donne con le stellette assicurano il proprio supporto con professionalità, passione e dedizione, senza soluzione di continuità e al servizio della collettività.

Il maggiore Emanuele Fumanti, 37 anni, ha ricevuto in questi anni numerosi encomi e riconoscimenti anche a livello internazionale e nel 2010 è stato vincitore del Premio Beato Angelo.

L’ufficiale lo scorso anno ha partecipato a una missione internazionale nella base di Costanza, in Romania, dove gli è stata affidata la guida del Task Group Typhoon. Compito dell’operazione, la sorveglianza del fianco est dell’Alleanza Atlantica per evitare ingressi nello spazio aereo di Paesi NATO di velivoli non autorizzati, missione divenuta estremamente delicata dopo lo scoppio della guerra in Ucraina

Valori e spiccate virtù militari unite all’esemplare efficienza che da sempre contraddistingue il XII Gruppo Volo, una realtà fatta di gesta eroiche, pagine di storia e risultati straordinari che rendono lustro alla Bandiera di Stormo con più decorazioni di guerra dell’Aeronautica Militare.

Il XII Gruppo contribuisce per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale con velivoli Eurofighter Typhoon, in un sistema integrato con quelli di altri Paesi NATO svolge inoltre attività di Air Policing in favore di Albania, Slovenia e Montenegro, nonché in favore di Paesi Baltici appartenenti all’Alleanza Atlantica

Il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale ed al costante aggiornamento e ottimizzazione delle procedure operative.

Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 36° Stormo Caccia è uno dei cinque Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO.