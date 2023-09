Il 15 e 16 settembre si parlerà di libertà di stampa in ricordo dei giornalisti Purgatori, Alpi e Hrovatin

Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con l’Associazione Articolo 21, ha organizzato per venerdì 15 e sabato 16 settembre l’appuntamento “Art. 21: tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a censure.”

Nello specifico, il 15 settembre, alle 21, nella mediateca del Museo dell’Emigrazione, verrà ricordato il giornalista Andrea Purgatori, tragicamente scomparso lo scorso 19 luglio, con la consegna di un’apposita targa alla sua memoria. Interverranno molti ospiti importanti: il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, i giornalisti Rai Enzo Nucci e Lucia Goracci, il coordinatore dell’associazione Articolo 21 Beppe Giulietti, il presidente nazionale della Federazione stampa Vittorio di Trapani, il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli e Luca Ginetto, caporedattore della TGR dell’Umbria.

Il 16 settembre, alle 11, in piazza Soprammuro, si terrà l’evento dal titolo “Noi non archiviamo. Verità e Giustizia per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin” con l’inaugurazione di una panchina alla giornalista e al fotoreporter che persero tragicamente la vita 30 anni fa a Mogadiscio. Sarà presente, inoltre, in collegamento video la portavoce della campagna #NoiNon Archiviamo, Mariangela Gritta Grainer.

“Gualdo Tadino – ha dichiarato Presciutti – sarà a livello nazionale uno dei primissimi comuni a organizzare un’iniziativa del genere che tratterà un tema fondamentale come quello dell’articolo 21. Sarà un’occasione rilevante per ricordare un grande giornalista, prematuramente scomparso, come Andrea Purgatori e per non dimenticare altri due importanti figure come Ilaria Alpi e Miran Hrovatin che persero la vita 30 anni fa a Mogadiscio in circostanze mai chiarite. Ringrazio l’associazione Articolo 21 per la collaborazione mostrata per organizzare al meglio questo evento, ricordo che saranno presenti tanti ospiti illustri del settore giornalistico in questa due giorni a Gualdo Tadino ed auspico quindi una grande partecipazione di pubblico durante le due iniziative”.