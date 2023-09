Chiusura scuole, orari, traffico: tutti i divieti e le disposizioni per i Giochi de le Porte

In occasione dei Giochi de le Porte 2023, il Comune di Gualdo Tadino ha emanato una serie di ordinanze.

CHIUSURA SCUOLE – Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Gualdo Tadino e del nido d’infanzia comunale “Peter Pan”, saranno chiusi venerdì 22 e lunedì 25 settembre (il sabato nel territorio gualdese non ci sono lezioni).

DIVIETO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE – Divieto assoluto di somministrazione e asporto di bevande superalcoliche (superiori ai 21 gradi) nei giorni venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle 13 alle 2.30 del giorno successivo e dalle 13 di domenica 24 settembre alle 1.30 del giorno successivo. Vietato anche l’asporto di qualunque tipo di bevande se non

contenute in bicchieri di plastica a partire dalle 8 di venerdì 22 settembre fino al termine della manifestazione.

ORARIO DI CHIUSURA BAR – La notte compresa tra il 22 ed il 23 settembre e quella tra il 23 e il 24 settembre l’orario di chiusura dei pubblici esercizi è fissato alle 2. Nella notte compresa tra il 24 ed il 25 settembre gli stessi esercizi dovranno chiudere entro le 1.30. I pubblici esercizi del centro sono obbligati a garantire ciascuno per proprio conto la presenza di un addetto alla vigilanza qualificato, il quale dovrà presidiare l’interno e l’esterno nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio, al fine di garantire la sicurezza. Lo stesso dovrà coadiuvare l’esercente al fine di effettuare la chiusura dell’esercizio rispettando scrupolosamente gli orari.

ORARIO CHIUSURA TAVERNE – L’orario di chiusura delle taverne è fissato alle 2.30, tranne che la notte tra domenica e lunedì quando dovranno chiudere i portoni alle 2. La somministrazione degli alcolici dovrà cessare in taverna alle 23.30 il venerdì e la domenica, alla mezzanotte il sabato. Potrà continuare solo ed esclusivamente per chi consumerà pasti.

L’inosservanza delle disposizioni prevede sanzioni tra i 500 e i 5.000 euro.

SERVIZI IGIENICI – I gestori dei pubblici esercizi (bar, ristoranti e attività assimilabili) dovranno autonomamente garantire lo sgombero del locale entro il termine fissato e dovranno garantire l’apertura e il funzionamento dei servizi igienici siti all’interno dei locali. In caso di inosservanza è previsto il ritiro dell’autorizzazione sanitaria e la conseguente chiusura dell’esercizio.

MUSICA – L’uso di impianti sonori, sia all’esterno che all’interno dei locali pubblici del centro storico, sarà consentito il venerdì e la domenica sera dalle 24 fino alle ore 1.30 del giorno successivo, mentre il sabato sarà consentito fino alle ore 2 del giorno seguente. Sono esclusi dalla limitazione gli impianti sonori caratteristici della manifestazione.

DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA – Da mercoledì 20 a martedì 26 settembre sarà vietata la circolazione e la sosta in Via Nucci per consentire l’allestimento della taverna e l’occupazione di suolo da parte della Porta di San Facondino.

Venerdì 22 settembre sarà vietata la circolazione e la sosta dalle 14 alle 3 del giorno successivo in Piazza Martiri della Libertà, Corso Italia, Via Calai, Via Bersaglieri, Corso Piave, Via della Porta di Sotto, Via Storelli, Piazza Garibaldi, Piazza e Via Soprammuro, Piazza Mazzini e Via Imbriani.

Sabato 23 settembre sarà vietata la circolazione e la sosta in Piazza Martiri della Libertà, Corso Italia, Via Calai, Via Bersaglieri, Corso Piave, Via della Porta di Sotto, Via Storelli, Piazza Garibaldi, Piazza e Via Soprammuro, Piazza Mazzini e Via Imbriani dalle 12 alle ore 3 del giorno successivo.

Sarà vietata la sosta, con rimozione dei veicoli, in Viale Mancini, Strada dei Giardini, Largo di Porta Romana dalle 12 alle

3 del giorno successivo. Vietata la circolazione in Viale Mancini, Via V luglio, Strada dei Giardini e Largo di Porta Romana dalle 17 alle 24.

Domenica 24 settembre vietata la circolazione e la sosta per l’intera giornata (a partire dalla mezzanotte sino alla mezzanotte successiva) in Piazza Martiri della Libertà, Corso Italia, Via Calai, Via Bersaglieri, Corso Piave, Via della Porta di Sotto, Via Storelli, Piazza Garibaldi, Piazza e Via del Soprammuro, Piazza Mazzini, Via Imbriani e Piazza Marconi.

Sabato 23 e domenica 24 settembre vietata la circolazione e la sosta in Via Imbriani, Via Nucci, via del Soprammuro dalle 5 alle 9 per consentire il servizio straordinario di spazzamento meccanico delle strade e la rimozione di rifiuti nelle taverne.

Sabato 23 settembre dalle 17 alle 24 verrà istituito un senso unico di circolazione veicolare in via Matteotti dall’intersezione con via Mancini fino all’intersezione con la SS Flaminia, con divieto di sosta sul lato destro a scendere di via Matteotti.

Lunedì 25 settembre vietata la circolazione e la sosta in Piazza Martiri, Via Calai, Via Bersaglieri, Corso Piave dalle 7 alle 13 per consentire la rimozione della sabbia e della paglia da parte degli operai del Comune e la successiva ripulitura definitiva.

L’anello stradale che costituisce il percorso di gara rimane nella disponibilità esclusiva dell’Ente Giochi de le Porte e dell’ASD con divieto di transito di pedoni e veicoli durante lo svolgimento delle gare.



I divieti di circolazione e sosta potranno essere anticipati qualora le esigenze lo richiedano o modificati su disposizione degli agenti del traffico.

Nelle ore e nei giorni in cui vige il divieto di sosta e circolazione potranno transitare le auto di servizio, dei residenti nel centro storico muniti di appositi permessi e i veicoli di servizio delle rispettive taverne, purché non rechino intralcio o pericolo per lo svolgimento della manifestazione.