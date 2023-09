Venerdì la consegna di una borsa di studio intitolata al professor Antonio Pieretti

La figura del professor Antonio Pieretti, scomparso il 16 settembre di un anno fa, verrà ricordata con l’assegnazione di una borsa di studio a lui dedicata.

L’iniziativa è del Rotary Club di Gualdo Tadino, di cui Pieretti fu tra i fondatori della locale sezione.

Antonio Pieretti è stato una figura di primissimo piano del mondo della cultura non solo di Gualdo Tadino ma di tutta l’Umbria.

Professore emerito di Filosofia Teoretica presso l’Università degli Studi di Perugia e per molti anni Pro Rettore dell’ateneo perugino, ha svolto per oltre 45 anni attività accademica in Italia e all’estero.

Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Perugia, nel 1968 divenne assistente ordinario presso la cattedra di Storia della Filosofia. L’anno seguente conseguì la libera docenza in Filosofia Teoretica. Nel 1976 divenne titolare della cattedra e nominato Preside della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, incarico tenuto ininterrottamente per 24 anni. E’ stato anche pro-rettore dell’ateneo perugino e membro della Società Filosofica Spagnola.

“Sarà una giornata importante per il nostro club, per il nostro Distretto Rotary 2090 e per tutta la nostra città. Unitamente al ricordo del professor Antonio Pieretti si svolgerà la cerimonia di consegna durante la quale andremo a premiare uno

studente dell’istituto di istruzione superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino che si è distinto nell’anno scolastico 2022/23”, spiega il presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, Manuele Pompei.

La cerimonia si terrà alle ore 11 nella sala consiliare del municipio gualdese. Interverranno il sindaco Massimiliano Presciutti, il governatore del distretto Rotary 2090 Gesualdo Angelico, Manuele Pompei, presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, la dirigente dell’Istituto Casimiri, Sabrina Antonelli, e Luigi Alici, professore emerito di filosofia morale dell’Università di Macerata.