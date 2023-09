Rassegna di Musica Corale a Nocera Umbra, ospite il coro “Città di Roma”

Appuntamento settembrino con la XXXIII edizione della Rassegna di Musica Corale che la Corale Santa Cecilia si appresta ad organizzare. Una tradizione consolidata nel tempo, che non ha mai conosciuto battute d’arresto, tranne l’edizione del 2020 in piena pandemia, e che ha portato a Nocera Umbra, ad oggi oltre 110 formazioni corali provenienti da tutta Italia e da vari paesi europei.

Un pomeriggio di grande musica che si svolgerà nella Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra sabato 16 settembre alle ore 17.30 con il Patrocinio del Comune di Nocera Umbra e dell’A.R.C.UM. e la collaborazione del Quartiere Porta Santa Croce, Quartiere Borgo san Martino e del circolo I.S.C. di Ponte Parrano.

Un piccolo cameo musicale offerto dalla Corale Santa Cecilia, diretta dal maestro Michele Fumanti, introdurrà la formazione ospite di questa edizione: il coro capitolino “Città di Roma” diretto dal maestro Mauro Marchetti.

Il Coro “Città di Roma” ha un ruolo molto rilevante all’interno del panorama polifonico italiano e nel corso della sua lunga storia, oltre quarant’anni di attività, ha partecipato ad innumerevoli eventi importanti, fra i quali si segnalano: il concerto di apertura del Giubileo del 2000 in Aula Nervi insieme all’Orchestra Giovanile Europea, diretta da Maurice Jarre, il concerto con l’Orchestra Roma Sinfonietta sotto la guida di Marco Balderi, in occasione delle celebrazioni verdiane di Roma nel 2001, il concerto in Campidoglio per l’apertura della prima Notte Bianca romana con il Maestro e Premio Oscar Ennio Morricone nel 2004, il Concerto di Natale insieme al celeberrimo soprano Monserrat Caballè per il Comune di Roma nel 2008; la Messa degli Sportivi del CONI in San Pietro in Vaticano nel 2015 e 2016.

Il Coro si è esibito in numerosi festival, rassegne, trasmissioni televisive e radiofoniche in tutta Europa (Ungheria, Spagna, Galles, Francia, Svezia, Belgio, Slovenia). Tra le varie manifestazioni canore estere, si ricordano l’esibizione nel 2008 presso la Filarmonica di Ljubliana, primo coro italiano nella storia della prestigiosa sala che vide gli esordi del giovane Mahler, e quella del 2009 al 23° Encuentro Coral Torrevieja. Nel 2013 il Coro è stato invitato al festival “Night of the Choirs” presso Villier de la Ville (Belgio), esibendosi nel concerto finale davanti ad un pubblico di circa 15.000 persone.

Il Coro Città di Roma ha inoltre partecipato negli anni alle più importanti competizioni del settore, aggiudicandosi numerosi premi e diventando una delle realtà corali italiane più titolate.

Sarà, insomma, un pomeriggio di grande musica, tutta da ascoltare.