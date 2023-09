Da Barbara a Monte Cucco, a Sigillo arriva un importante raduno di auto d’epoca

Il Comune di Sigillo è pronto ad accogliere un raduno di auto d’epoca di grande livello.

Organizzata dal Club Motori d’Epoca Senigallia, domenica 17 settembre arriverà a Monte Cucco il “1° Raduno Auto d’epoca Barbara – Monte Cucco. Verso gli Appennini”.

Previsto un gran numero di collezionisti e appassionati che sfileranno dalle Marche all’Umbria. L’evento metterà in mostra una vasta gamma di automobili provenienti da epoche diverse, vere e proprie opere d’arte su quattro ruote e rientra nel calendario annuale delle attività che il Club organizza ogni anno.

“A suggerire Sigillo e il monte Cucco è stato Angelo Boria, un socio consigliere del club residente a Barbara che conosce molto bene il nostro territorio, i suoi panorami unici, la bellezza e l’unicità del paesaggio, le prelibatezze enogastronomiche”, ricorda l’amministrazione comunale di Sigillo.

L’arrivo a Sigillo è previsto per le 11.30 da dove inizierà la prova di regolarità a una velocità massima di 40 Km orari, lungo un tragitto in salita di 8,8 chilometri da percorrere in 17 minuti e 20 secondi, fino ad arrivare a Val di Ranco, dove le auto rimarranno in sosta per qualche ora e potranno così essere ammirate.

“Siamo onorati di essere stati scelti da questo importante Club della vicina Senigallia per lo svolgimento di una manifestazione che, unendo la passione per i motori a quella per la storia, la cultura ed il paesaggio, ci consente di promuovere e far conoscere il nostro bellissimo Monte Cucco, vero patrimonio naturale di Sigillo e più in generale della fascia appenninica umbro-marchigiana – ha detto il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi – Quello con i vicini centri delle Marche è un sodalizio da coltivare e da implementare attraverso politiche comuni di promozione e valorizzazione dei nostri luoghi e della nostra cultura. Per questo motivo, che siate appassionati di motori, amanti della storia o semplicemente in cerca di una esperienza diversa, vi invito tutti ad assistere al passaggio di queste meravigliose auto. Avrete così l’opportunità di immergervi nell’atmosfera di un’epoca passata e ammirare alcune delle automobili più affascinanti mai costruite”.