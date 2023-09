Ingorghi davanti le scuole, Forza Italia chiede la convocazione della Commissione consiliare

Gli incolonnamenti di che quotidianamente si verificano dinanzi l’ingresso dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, in via Lucantoni e nelle strade adiacenti, causati dalle auto con le quali vengono accompagnati e ripresi gli studenti, è oggetto di una richiesta di convocazione, da parte di Forza Italia di Gualdo Tadino, della Commissione consiliare competente.

Lo spiega nota il coordinamento del partito, nella quale viene sottolineato che la situazione peggiora decisamente il giovedì, in concomitanza con il mercato settimanale.

Fabio Viventi, Silvia Minelli e Gianni Frillici evidenziano che, data anche la compresenza degli alunni della “Tittarelli” (l’edificio di viale Don Bosco è infatti oggetto di lavori), nell’ultimo periodo il caos è aumentato.

“Per non dimenticare che traffico e code si verificano anche presso l’Istituto Casimiri – scrive Forza Italia – Per i genitori che accompagnano i figli a scuola il tutto si tramuta in una questione di calcoli: partire mezz’ora prima da casa, pregando di non ritardare quei cinque minuti, che significherebbero rimanere bloccati non si sa per quanto tempo, e iniziare a pensare come poter fare per far entrare puntuale il proprio figlio a scuola, ma anche come arrivare in orario al lavoro.”

Forza Italia, pensando anche alla possibilità che in quei momenti debba passare un mezzo di soccorso, si chiede “come sia possibile che in tutti questi anni non si sia trovata una soluzione a questo problema. E’ vero che molti non usano più i mezzi pubblici e quindi ci sono anche più auto, ma è altresì vero che gli abbonamenti costano e in questo periodo con notevoli difficoltà lavorative, le famiglie cercano di limitare le spese e quindi preferiscono accompagnarli direttamente a scuola. Questo però non può di certo essere un valido motivo per continuare a non prendere la situazione di petto e cercare almeno di migliorare la cosa. Nonostante le scuole abbiamo programmato di far entrare gli studenti in orari diversi, questo non è stato sufficiente a migliorare le cose.”

Forza Italia chiede quindi una convocazione della Commissione consiliare competente alla presenza dell’amministrazione comunale, della scuola e della polizia municipale “per cercare di trovare tutte le possibili soluzioni necessarie a poter risolvere il problema.”