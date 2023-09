Gaia Trionfera ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni a “Via Dei Matti n°0” di Rai 3

La violinista gualdese Gaia Trionfera mercoledì 27 settembre alle 20.10, sarà ospite della trasmissione di Rai 3 “Via Dei Matti n°0”, condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Nel corso del programma i due conduttori parlano di musica e di tutto ciò che è legato a essa in un ambiente casalingo, con numerosi intermezzi musicali e un tema sempre diverso. Un luogo magico pieno di note, incontri, jam session improvvisate, dove fare musica e parlare di musica con i tanti amici ospiti in studio e il pubblico che segue da casa. In ogni puntata un ospite si unisce a loro per parlare del proprio rapporto con la musica.

Mercoledì 27 settembre sarà Gaia Trionfera a raccontarsi e a suonare insieme a Stefano Bollani. La ventitreenne violinista gualdese lo scorso anno si è laureata con lode presso la Hochschule für Musik, Theater und Medien guidata da Krzysztof Wegrzyn ad Hannover, in Germania, e ora continua i suoi studi presso il Mozarteum a Salisburgo, in Austria. È stata premiata come solista e come camerista in più di trenta competizioni nazionali e internazionali, tra queste Crescendo a Firenze, Padua International, Grumiaux International a Bruxelles e il Grand Prize Virtuoso a Vienna.

Gaia si è esibita con ensemble di prestigio, in alcune tra le più importanti sale da concerto in Italia e all’estero, come ad esempio la Società dei Concerti a Milano, il Teatro la Fenice a Venezia e il Philadelphia International Music. Come solista ha suonato con l’orchestra di musica da camera “I Solisti Aquilani”, la Lithuanian Chamber Orchestra, l’Orchestra del 700 Italiano e la KammerOchester Lehrte. Inoltre, ha anche collaborato con artisti di fama mondiale come Andrea Lucchesini, Maurizio Baglini e Alessandro Taverna.