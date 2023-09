Il Gualdo Casacastalda a sostegno della lotta alla fibrosi cistica

Il Gualdo Casacastalda scende in campo a sostegno della lotta alla fibrosi cistica. L’iniziativa, annunciata prima dell’inizio della nuova stagione, è stata illustrata nel corso della presentazione della squadra che si è svolta sabato scorso al ristorante “Il Molino”.

Erano presenti il presidente della società, Luca Scassellati, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’assessore allo sport, Stefano Franceschini, il presidente del Comitato Regionale Umbro, Luigi Repace, il segretario Valerio Branda, il presidente della Lega Fibrosi Cistica Umbria, Angelo Bava, e il dottor Guido Pennoni, direttore del Centro Fibrosi Cistica dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Hanno preso parte alla serata anche il consigliere del Cru, Danilo Paciotti, il presidente della delegazione Figc di Gubbio, Luciano Paccamonti, e il presidente di Mister Skill Stefano Mesca.

Il presidente Scassellati ha ricordato che mercoledì 27 settembre alle 20,30, al campo sportivo di Cerqueto si terrà il primo evento dedicato alla raccolta fondi per la LIFC in occasione del derby di campionato tra Gualdo Casacastalda e Atletico Gualdo Fossato. “L’ingresso è gratuito ad offerta libera e tutta la comunità gualdese è invitata, Nel prepartita verrà presentato tutto il settore giovanile e la scuola calcio.”

A sancire questa iniziativa la presenza di un patch sulle maglie da gioco della squadra.

Dal presidente del Cru, Repace, sono arrivate parole di sostegno all’iniziativa: “Questo vi fa onore, sono molto legato al Gualdo Casacastalda da tanto tempo, siete il fiore all’occhiello come settore giovanile. Dopo il Covid ci sono stati troppi episodi negativi nei campi dilettantistici: la mia vicinanza va a voi che inculcate i valori dello sport e della vita nei vostri ragazzi.”

“La fibrosi cistica è una delle malattie genetiche gravi più diffuse: grazie ai nuovi farmaci la medicina sta compiendo dei passi importanti. Aver avuto un centro prima a Gualdo Tadino e oggi all’ospedale di Branca è stata una vera e propria conquista che fece mio padre (il dottor Vincenzo Pennoni, ndr) con l’allora sindaco Rolando Pinacoli – ha ricordato il dottor Guido Pennoni – Questa partnership con il Gualdo Casacastalda è importante, oltre che per sensibilizzare la comunità che non è toccata direttamente dalla malattia, per contribuire all’acquisto di beni strumentali per il centro.”

“Già alcuni anni fa con il presidente del Gualdo Cacasacastalda collaborammo per un evento dedicato alla raccolta fondi, proprio allo stadio Luzi – ha detto il presidente della LIFC Umbria Angelo Bava – Quando Luca mi ha chiamato sono rimasto molto colpito dalla sensibilità che ha avuto questa società verso chi, come me, è toccato direttamente come famiglia da questa patologia. Collaboreremo tutto l’anno, e spero in quelli a venire, per sensibilizzare le comunità e aiutare la ricerca.”

Nel corso della presentazione si è parlato chiaramente anche delle attività agonistiche. Il sindaco Presciutti ha ricordato che “presto ci sarà l’inaugurazione del nuovo centro sportivo presso il vecchio campo sportivo di via Lucantoni mentre lo stadio Carlo Angelo Luzi sarà fruibile dal 15 ottobre presentando importanti migliorie. Stiamo lavorando al nuovo campo sintetico all’antistadio Nello Saltutti e speriamo di consegnarlo prima possibile. Abbiamo fatto un investimento che garantirà alla comunità per il futuro impianti moderni e sicuri.”

Il presidente Scassellati, che si è detto aperto a collaborazioni con altre società del territorio, ha sottolineato come il nuovo campo in sintetico sia “una struttura nevralgica. Oggi facciamo davvero fatica a organizzare allenamenti e partite di campionato negli impianti presenti. Abbiamo 15 squadre, l’anno scorso 270 ragazzi e i numeri in questa stagione si stanno ripetendo. C’è tanta richiesta nei giovani di fare calcio. La prima squadra è un progetto a lungo termine perché diamo precedenza ai nostri ragazzi molto giovani dando minutaggio e presenze, i frutti si vedranno a medio termine e crediamo in questa filosofia. Ogni anno circa 15 nostri tesserati militano nelle prime squadre limitrofe. Avere quindi un settore giovanile a Gualdo Tadino è determinante per tutto li movimento. Due nostri ragazzi, un 2015 ed un 2009, sono stati tesserati per questa stagione da Perugia e Gubbio, sintomo che la strada intrapresa è quella giusta.”

“La Mister Skill è una Academy che è nata a Gualdo alcuni anni fa, ora stiamo girando l’Italia ed abbiamo collaborato e stiamo collaborando anche con il Frosinone Calcio, attraverso un sistema innovativo di insegnamento tecnico basato sulla multi cromaticità delle scarpe da gioco – ha detto Stefano Mesca – La Academy collaborerà con il Gualdo Casacastalda senza costi aggiuntivi per le quote delle famiglie.”