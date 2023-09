I Giochi de le Porte presentati in Regione: “Identità di un territorio”

E’ stata presentata a Perugia, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, la 45esima edizione dei Giochi de le Porte di Gualdo Tadino.

Nella sede della Giunta regionale erano presenti la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il vicepresidente Roberto Morroni, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Claudio Zeni e i priori delle quattro Porte.

La rievocazione storica, che inizierà venerdì 22 per concludersi domenica 24 settembre, è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Umbria, dall’Assemblea legislativa dell’Umbria e dal Comune di Gualdo Tadino.

“Personalmente sono molto legata alle rievocazioni storiche come i Giochi de le Porte – ha detto la presidente Tesei – Rappresentano l’identità di un territorio e sono patrimonio di tutti. L’Umbria è ricca di queste manifestazioni e questo è una propria peculiarità. E’ perciò importante, da parte delle istituzioni, sostenerle.”

“Il Salone d’Onore è la cornice degna per presentare la 45esima edizione dei Giochi de le Porte – ha sottolineato il vicepresidente Roberto Morroni – Sono una grande festa di popolo con migliaia di gualdesi che vi dedicano energie tutto l’anno affinché questa manifestazione, una delle più importanti nel panorama regionale, possa esplodere nei tre giorni. I Giochi sono la dimostrazione di attaccamento alle proprie tradizioni ma anche espressione di una socialità che non sempre viene manifestata, dove coabitano generazioni diverse che si ritrovano insieme per raggiungere un unico obiettivo.”

Per Massimiliano Presciutti questo sarà l’ultimo anno in cui vivrà i Giochi de le Porte da sindaco, essendo a fine mandato. “Ho già prenotato un posto per il corteo storico del 2024 quando tornerò a fare il portaiolo – ha detto il primo cittadino gualdese, che ha ringraziato la Regione Umbria per aver ospitato nel suo Salone d’Onore la presentazione dei Giochi, “segno di una forte attenzione”. Presciutti ha ricordato la crescita della manifestazione con la sottoscrizione della Carta fondamentale, che disegna la cornice in cui si muove l’evento. Infine, dopo aver ringraziato l’autore del Palio 2023 Marco Ercoli, e Cecilia Alma Levita, Miss Umbria 2022 che aprirà il corteo storico (“suo padre, l’artista Ugo Levita, realizzò il Palio del 2017. E’ quindi un cerchio che si chiude”, ha ricordato), il sindaco ha concluso auspicando una sempre maggiore valorizzazione della figura femminile all’interno della festa.

Di un “grandissimo onore” ha parlato il presidente dell’Ente Giochi, Claudio Zeni, che ha illustrato i tre giorni della manifestazione. “I Giochi de le Porte sono anche una grande opportunità – ha detto – L’Aurs (Associazione Umbra Rievocazioni Storiche), di cui facciamo parte, in questi giorni è a Roma per discutere riguardo l’approvazione in Parlamento della proposta di legge sulle rievocazioni storiche.” Riguardo alla festa, Zeni, che ha ringraziato i priori per la presenza, ha tenuto a sottolineare l’unicità del corteo storico e la grande attenzione verso i somari, protagonisti di due delle quattro gare che caratterizzano il Palio di San Michele Arcangelo, formulando l’invito a partecipare perché, ha detto, “sarebbe impossibile descriverla a parole.”

PROGRAMMA DEI GIOCHI DE LE PORTE

22-23-24 SETTEMBRE 2023

Tutti gli eventi si terranno nell’arengo maggiore (piazza Martiri della Libertà) e nel centro storico di Gualdo Tadino

IL VENERDI

Ore 18.00

Corteo storico vivandieri e tavernieri. Scambio dei doni.

Ore 19.00

Cerimonia di consegna delle chiavi della città dal Sindaco al Gonfaloniere. Canto dell’Inno dei Giochi de le Porte. Apertura delle taverne.

Ore 21.30

Esibizione dei Tamburini dell’Ente Giochi e delle quattro Porte.

Ore 22.30

Esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Gualdo Tadino.

IL SABATO

Ore 14.00

Corteo dei giocolieri e prove di tiro con arco e Fionda.

Ore 18.00

Esibizione competitiva della Compagnia Balestrieri “Waldum”.

Ore 19:00

Cerimonia di consegna del Palio 2023 al balestriere vincitore.

Ore 21.30

Corteo storico, con oltre mille figuranti in costume d’epoca del XV secolo, lungo le vie del centro storico e ingresso nell’arengo maggiore. .

Ore 23.00

Lettura dei bandi e lancio della sfida tra le quattro Porte.

LA DOMENICA

Ore 9.30

Pesa dei carretti di gara e sorteggio dell’ordine di partenza delle gare a carretto, tiro con la fionda e tiro con l’arco.

Ore 11.45

Proclamazione della Porta vincitrice del premio per il miglior corteo storico (teatro Don Bosco)

Ore 14.30

Corteo storico in onore dei protagonisti dei Giochi de le Porte e dei rappresentanti delle Corporazioni.



Ore 15.30

Benedizione dei portaioli, dei giocolieri e dei somari.

Ore 16.00

Palio di San Michele Arcangelo 45° edizione :

– Corsa del Somaro con il carretto (a tempo).

– Tiro con la fionda.

– Tiro con l’arco.

– Corsa con il somaro a pelo di tutte le Porte contemporaneamente.

Al termine il Priore della Porta vincitrice riceve il Palio dal Presidente dell’Ente Giochi e mette al rogo in piazza l’effige della Bastola, la strega nemica della città di Gualdo.

Ore 24.00

Cerimonia di chiusura dei Giochi de le Porte 2023