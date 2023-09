Meteo, navette e diretta tv: quello che c’è da sapere sul sabato dei Giochi de le Porte

METEO – La preoccupazione più grande dei portaioli e dei responsabili del corteo storico è l’andamento del meteo. La Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli indica, dopo le ore 18-19, in “molto più bassa” rispetto al resto della giornata la possibilità di pioggia. “Gli organizzatori – annuncia la stazione meteo gualdese – per la prima volta nella storia della manifestazione useranno il radar meteo per individuare, con una mezz’ora di anticipo, eventuali rovesci o piovaschi.”

NAVETTE – Dalle 17 alle 21 e dalle 22,30 alle 1 di domenica mattina sarà in funzione un servizio navetta di Busitalia con partenze ogni 20 minuti con il seguente percorso: Largo Caduti di Nassiriya (lato ovest stadio comunale “Luzi”), Via Camillo Benso di Cavour (zona Palazzetto dello Sport), Via Flaminia, Centro Direzionale “Il Granaio”, Via Lucantoni, Piazza Fulvio Sbarretti, Via XXIV Maggio, Viale Don Bosco, Via Angelo Pennoni, rotatoria della Rocca Flea e ritorno.

DIRETTA TV – Il corteo storico sarà trasmesso in diretta a partire dalle 21,30 da Trg (canale 13 del digitale terrestre), con il commento di Elisabetta Scassellati e l’audio della piazza. L’evento si potrà seguire anche in diretta sulla pagina Facebook dei Giochi de le Porte.