Gualdo Tadino, il 1 ottobre inaugurazione della nuova sede del Polo di Eccellenza Educativa

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione per la realizzazione della sede del Polo Territoriale di Eccellenza Educativa (progetto P-TREE selezionato dalla fondazione “Con i Bambini”) e i laboratori del Progetto MEET (sostenuto da Fondazione Perugia) presso i locali che in passato hanno ospitato l’Istituto Tecnico per Geometri di Gualdo Tadino.

Domenica 1 ottobre alle ore 11, dopo il ritrovo nel cinema Don Bosco, ci sarà il taglio del nastro e la visita ai nuovi locali.

L’iniziativa ha come capofila l’associazione Educare alla Vita Buona e come soci percettori il Comune di Gualdo Tadino e la cooperativa sociale “A Piccoli Passi“, consociata della coop Asad.

Scopo del progetto, oltre alla rinnovata fruibilità dei locali, è coinvolgere nell’animazione e nella fruizione degli stessi spazi numerosi partner sostenitori, come l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, l’Ente Giochi de le Porte, le associazioni Arte & Dintorni, Gualdo Digitale, Accademia dei Romiti, Agesci, l’azienda Slope e lo studio Daniele Monacelli.

I nuovi locali ospiteranno un front-office collegato al Co-working Sassuolo, con una sala da 50 posti che potrà ospitare incontri, corsi di formazione e orientamento, caffè scientifici, concorsi a premi, incontri con l’autore; un laboratorio di arti creative (grafica/pittura e fotografia), uno di video-editing e un Fab-Lab digitale e Stem, a disposizione soprattutto dei giovani della Fascia appenninica, in forte sinergia con l’Istituto Superiore “Raffaele Casimiri” e con l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

AL VIA L’OKTOBER.EDU-FEST – Contemporaneamente partirà la prima edizione dell’Oktober.edu-Fest, la festa dell’educazione della Fascia Appenninica umbra, con numerosi eventi e incontri.

– dal 2 al 14 ottobre, presso i nuovi locali, sarà visitabile la mostra “LISE CHI?”, realizzata da SISSA MediaLab di Trieste e messa a disposizione dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia. La mostra è dedicata a Lise Meitner i cui lavori furono decisivi nella scoperta della fissione nucleare. Albert Einstein la definì la Marie Curie tedesca. È ricordata anche per essere una delle scienziate più famose a essere stata vittima del cosiddetto “effetto Matilda“, fenomeno per il quale, specialmente in campo scientifico, il risultato del lavoro di ricerca compiuto da una donna veniva in tutto o in parte attribuito ad un uomo. Nonostante il ruolo essenziale da lei svolto, il premio Nobel per la chimica fu infatti attribuito esclusivamente a Otto Hahn nel 1944. Essendo poi di origine ebraica fu discriminata e perseguitata in seguito alle leggi razziali.

– Giovedì 19 ottobre alle 15,30 sarà ospite lo scrittore e insegnate Eraldo Affinati che presenterà il suo ultimo libro Delfini, vessilli, cannonate. Autobiografia letteraria rispondendo alle domande degli studenti.

– Il 20 e 21 e 22 ottobre ciclo di incontri e workshop, rivolti a insegnanti ed educatori, diretti da Sonia Coluccelli, con ospiti di caratura regionale e nazionale. Questi incontri saranno anche accreditati come corso di aggiornamento per insegnanti.

– Venerdì 20 ottobre proiezione del docufilm “Il Cerchio”, per la regia di Sophie Chiarello, vincitrice del David di Donatello 2023. “Il Cerchio” è un documentario che racconta la crescita di un gruppo di bambini dalla prima alla quinta elementare.

– Sabato 21 ottobre inaugurazione del nuovo impianto di atletica leggera presso il vecchio campo sportivo comunale di via Lucantoni, facente parte del vecchio Progetto RETE!, con intitolazione a Fra Mauro di Virgilio, il religioso protagonista in passato a Gualdo Tadino in diversi campi tra cui quello sportivo.

– Domenica 22 ottobre alle ore 21 spettacolo teatrale dedicato ai temi della nanoscienza, a cui sono invitati soprattutto i ragazzi di scuola superiore e insegnanti, famiglie, curiosi di cose scientifiche. Si parlerà di scienza con linguaggio teatrale e con veri ricercatori nei panni di attori.

Questi appuntamenti dell’Oktober.edu-FEST segneranno anche l’inizio del percorso per la costruzione dei patti educativi territoriali che si snoderanno poi durante l’anno.

Inoltre, per quanto riguarda le discipline STEM, nell’ambito del progetto “Vitality” l’Università di Perugia sta organizzando una serie di incontri per un corso di formazione invernale presso il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, dove saranno anche proposti laboratori da svolgere durante viaggi di istruzione per ragazzi di 10-15 che si terranno in primavera.