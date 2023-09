Gualdo Tadino, ecco il nuovo ecografo a disposizione del Consultorio

Un nuovo ecografo 4D di ultima generazione è stato presentato questa mattina, martedì 26 settembre, presso la sede del Consultorio situato nelle palazzine adiacenti l’ex ospedale Calai.

L’iniziativa è stata promossa dall’Usl Umbria 1 in occasione della Giornata internazionale dedicata alla sicurezza delle cure, che si celebra ogni anno il 17 settembre.

Erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, la direttrice del Distretto dell’Alto Chiascio Paola Tomassoli, il dottor Arturo Fabra, medico responsabile del Consultorio dell’Alto Chiascio, la coordinatrice delle ostetriche Nadia Mosca e Francesca Fiandra, referente Aziendale Servizio Osterico.

Questa nuova apparecchiatura, del costo di 55mila euro e la più avanzata tecnologicamente del Distretto Alto Chiascio, sarà particolarmente utile – ha spiegato il dottor Arturo Fabra – negli esami della prima gravidanza, per un primo screening di determinate patologie, nella gestione degli esami per via elettronica e per la stampa degli stessi su carta anzichè su pellicola, con un notevole risparmio sotto il profilo economico.

Lo stesso dottor Fabra ha sottolineato che nel Distretto Alto Chiascio si sta registrando un calo delle nascite del 25% rispetto al periodo pre-Covid. A Gualdo Tadino stanno inoltre diminuendo le famiglie di immigrati che hanno ritirato il proprio fascicolo sanitario per trasferirsi all’estero.

“Molte sono le donne che affrontano la prima gravidanza in età over 35 – ha spiegato il responsabile del Consultorio – e c’è un aumento anche tra le over 40“. Le motivazioni vanno ricercate in ambito sociale ed economico, con l’incertezza lavorativa tra i giovani che spinge a rimandare nel tempo la maternità.

La direttrice Paola Tomassoli ha evidenziato che l’accesso al Consultorio è gratuito ed è costituito anche da un punto di ascolto. La struttura inoltre promuove la salute, in collaborazione con gli istituti scolastici, intercettando anche diverse criticità.

La coordinatrice Nadia Mosca ha sottolineato l’attività di promozione dell’educazione sessuale nelle terze medie mentre il sindaco Presciutti ha concluso affermando che con il Distretto è da sempre in atto un rapporto costruttivo e di piena collaborazione, elogiando la struttura per essere una delle migliori nell’affrontare le problematiche a livello regionale.