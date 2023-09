Il palazzo comunale di Sigillo si illumina di rosso per dire no alle armi nucleari

Nella serata del 26 settembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, la facciata del palazzo comunale di Sigillo si colora di rosso in segno di adesione campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare” promossa da Croce Rossa Italiana e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si pone l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di un mondo privo dalla minaccia rappresentata dalle armi nucleari.

“È dovere di ogni istituzione, a partire da quelle territoriali e quindi più vicine ai cittadini, quali sono i Comuni – afferma il sindaco Giampiero Fugnanesi – sensibilizzare l’opinione pubblica circa la fondamentale importanza di una progressiva riduzione degli arsenali nucleari e della loro messa al bando totale. Il valore, la forza e la potenza di un Paese non si possono misurare in base al numero di testate nucleari che possiede, quanto piuttosto sui valori di pace, solidarietà, e accoglienza che quel Paese è in grado di concretizzare”.