Al Festival delle Città Schlein e Presciutti parlano del ruolo dell’opposizione

Sarà presente anche il presidente di Ali Umbria, nonché sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti al Festival delle Città 2023 in programma a Roma dal 3 al 5 ottobre con un duplice appuntamento.

Martedì 3 ottobre alle 20.40, nell’ambito del Leganet City Meeting, parteciperà al panel “Umbria al centro dell’innovazione”, insieme al referente Leganet Umbria, Andrea Pensi, e al rappresentante dei piccoli Comuni della provincia di Terni e sindaco di Parrano, Valentino Filippetti.

Mercoledì 4 ottobre alle 15, presso la Sala I Care del Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza San Salvatore in Lauro, Presciutti interverrà in un panel di grande interesse dal titolo “L’opposizione e l’Italia. Sortirne Insieme” al quale parteciperanno figure di grande rilievo quali la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein e l’onorevole Claudio Mancini, con la giornalista Rai Monica Giandotti che modererà l’incontro.

Il Festival delle Città è il luogo in cui sindaci e amministratori locali si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell’Italia. La quinta edizione si terrà a Roma presso il complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, in Piazza San Salvatore in Lauro.

La tre giorni vedrà la presenza di cinque ministri, oltre duecento sindaci, più di cinquanta ospiti dal mondo della politica, delle istituzioni, della cultura e della società civile, il tutto in circa trenta panel tematici.

“Sortirne Insieme” è il titolo di questa edizione, che sarà l’occasione per raccontare i temi che sono al centro della discussione pubblica che hanno a che fare con lo stato socio-economico del Paese e in particolare degli enti locali: dal PNRR all’Autonomia differenziata; dalla Riforma del TUEL alle importanti questioni internazionali legate al tema della guerra in Ucraina.

“Il Festival delle Città – evidenzia il presidente di Ali Umbria, Massimiliano Presciutti – è un momento molto importante di confronto tra amministratori locali, Governo, Parlamento, media ed esponenti del mondo culturale e socio-economico su temi di grande attualità. Quest’anno dall’Umbria saremo presenti con una delegazione composta da oltre 20 partecipanti provenienti da diverse zone della nostra regione. Questo ci inorgoglisce visto che saremo una delle rappresentanze più folte d’Italia”.