La Strada della Ceramica in Umbria al TTG di Rimini

Valorizzare “La Strada della Ceramica in Umbria” e, contemporaneamente, dare visibilità alle eccellenze della regione: è con questo duplice obiettivo che l’associazione che riunisce sei città (Deruta, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide) parteciperà, dall’11 al 13 ottobre prossimi nello spazio espositivo della Regione Umbria, al TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Mercoledì 11 ottobre, alle ore 11.30, è in programma una presentazione dal titolo “La Strada della Ceramica in Umbria: di città in città, per valorizzare i nostri territori”, rivolta, in particolare, ai tour operator.

Nello stand, inoltre, saranno esposte alcune opere in ceramica rappresentative dei territori che compongono l’associazione e sarà presente materiale informativo sull’associazione e sui comuni che la compongono. Durante l’evento, il presidente e sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, presenterà i progetti dell’associazione, promuoverà i territori che ne fanno parte e proietterà un video de “La Strada della Ceramica in Umbria”.

Il presidente Toniaccini ha ringraziato la Regione Umbria e Sviluppumbria per questa opportunità che “ci dà modo di illustrare i nostri obiettivi e soprattutto di mostrare una parte fondamentale del cuore dei nostri territori che è rappresentata dalla ceramica artistica tradizionale. Il TTG di Rimini è una vetrina straordinaria di promozione turistica delle nostre eccellenze in tutto il mondo. Abbiamo un patrimonio ceramico così straordinario e unico – volano di crescita e sviluppo per i nostri territori, luogo di formazione per tantissimi giovani – che deve essere sempre più tutelato e salvaguardato”.