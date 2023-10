Domenica si tiene la terza edizione dell’Archeo passeggiata con tema “La via dell’acqua”

Nell’ambito delle giornate nazionali “Archeologia ritrovata” arrivate alla ventesima edizione – una manifestazione

importante più volte premiata con medaglia di bronzo dal Presidente della Repubblica – il gruppo archeologico Appennino

umbro-marchigiano di Gualdo Tadino, propone per domenica 15 ottobre una passeggiata con tema “La Via dell’Acqua”.

L’iniziativa, arrivata al terzo anno, è organizzata in collaborazione con la sezione gualdese dei soci di Coop centro Italia.

La partenza è fissata per le 9.30 dalla Rocca Flea. La partecipazione è gratuita.

” Verrà visitato l’acquedotto medievale di Gualdo Tadino – dicono dal gruppo archeologico – e quets rappresenta l’ultima iniziativa per il 2023 legata al Festival dell’acqua nell’antichità”. Con questo evento viene offerta l’opportunità di conoscere, con spunti e formulazioni d’ipotesi, come poteva essere in origine l’antico acquedotto prima che il tempo e le modifiche strutturali ne stravolgessero ampi tratti di queste.



“La risorsa acqua e Gualdo Tadino – spiegano dall’associazione – rappresenta da sempre un forte connubio che ha legato e lega la storia e l’immagine di questa comunità e del suo territorio, origina dalla Rocca Flea seguendo il tracciato dell’acquedotto medievale e cinquecentesco, alle sorgenti di Santo Marzio e della Rocchetta“.

“Gualdo Tadino da sempre ha avuto un sistema di sorgenti, tanto da essere identificata nell’antichità proprio comune una città delle acque” ha spiegato l’architetto Nello Teodori.



Con questo progetto gli organizzatori intendono valorizzare la risorsa acqua per farne un veicolo culturale e di promozione turistica mettendo in correlazione, attraverso un percorso pedonale per una lunghezza complessiva di sette chilometri, tre importanti sorgenti del territorio: Rocchetta, Rumore e Vaccara. Il tutto passando per la Rocca Flea che diventa, oltre a un baricentro culturale quale già è, anche una stazione di partenza e di arrivo delle “Vie dell’Acqua.“

Domenica 15 ottobre, dunque, si percorrerà la via dell’acqua principale che dalla Rocca Flea conduce alla Rocchetta.

Partendo dalla Rocca Flea si arriva alla Rocchetta e a Santo Marzio potendo ammirare infrastrutture idrauliche dell’antico acquedotto, per una lunghezza di 2,5 chilometri per un tempo di percorrenza stimato in un’ora e trenta minuti. E’ prevista una sosta con snck offerti dai soci Coop.

Gli organizzatori raccomandano a chi volesse partecipare di indossare un abbigliamento sportivo e/o scarpe da scarpe da trekking

Per informazioni si può contattare Sebastien Mattioli 3408278949