Gualdo Tadino al TTG Travel Experience di Rimini

Il Comune di Gualdo Tadino è presente al TTG Travel Experience 2023 di Rimini, la manifestazione italiana più importante nel settore del turismo che si concluderà il 13 ottobre, negli stand “Alta Umbria: la montagna nel cuore d’Italia” e la “La Strada della Ceramica in Umbria”.

TTG 2023 si estende, per questa edizione, su 26 padiglioni suddivisi in TTG Travel Experience, che vedrà all’interno le Regioni e vari Enti, Global Village dove si concentrerà l’offerta dei Tour operator, compagnia aeree e di trasporto, servizi per il turismo, The World, area che ospiterà le principali destinazioni internazionali, con all’interno il padiglione African Village e l’area Italia, una grande piazza di contrattazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

La fiera riminese spazia, come sempre, dall’incoming all’outgoing e vedrà, oltre alle innumerevoli destinazioni turistiche italiane, anche 55 destinazioni estere e 1.000 buyers provenienti da 62 paesi.

Si tratta di una grandissima occasione e di una vetrina unica per promuovere il territorio di Gualdo Tadino in maniera congiunta in Italia e nel mondo.

Nello stand “Alta Umbria” sarà insieme a Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Montone, Valfabbrica, mentre nello spazio “La Strada della Ceramica in Umbria” con l’associazione che riunisce le sei città di Deruta, Città di Castello, Gubbio, Orvieto, Umbertide oltre a Gualdo Tadino.

L’opportunità di partecipare al più importante marketplace italiano per l’industria del turismo è stata concessa da Sviluppumbria, presente anch’essa alla manifestazione.

Nella giornata di mercoledì 11 ottobre, si è tenuta una presentazione dal titolo “La Strada della Ceramica in Umbria: di città in città, per valorizzare i nostri territori” alla quale ha partecipato l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Gualdo Tadino Stefano Franceschini insieme al sindaco di Deruta e presidente dell’associazione, Michele Toniaccini.

“La TTG Travel Experience di Rimini – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – rappresenta un’occasione unica per promuovere il territorio di Gualdo Tadino, insieme agli altri Comuni della Fascia Appenninica e della Strada della Ceramica in Umbria con i quali saremo presenti al più importante evento italiano dedicato al turismo. Ringrazio Sviluppumbria per l’opportunità concessa che ci consentirà, in sinergia, di dare grande visibilità ai nostri centri e alle nostre eccellenze, a partire dalla ceramica, in una vetrina unica nel suo genere”.