Il Comune di Gualdo Tadino premiato al City Vision di Padova

Il Comune di Gualdo Tadino è stato premiato per una buona pratica amministrativa al City Vision di Padova, gli stati generali delle città intelligenti.

In particolare si tratta del progetto Stand Up Gualdo Tadino, legato alla mobilità sostenibile e all’accessibilità nei luoghi montani grazie al quale è stata realizzata un’area di sosta per camper. Ciò ha favorito anche la nascita dell’associazione Valsorda Tour, rivoluzionando di fatto l’approccio al turismo sostenibile del territorio.

Il Comune di Gualdo Tadino fa parte della Rete dei Comuni Sostenibili e questa buona pratica si inserisce nel solco dei valori che porta avanti. Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Massimiliano Presciutti e si tratta del Premio Speciale Buone Pratiche del City Vision Score, il ranking che valuta il livello di “intelligenza” dei comuni italiani secondo le sei direttrici della smart city: smart governance, smarteconomy, smart environment, smart living, smart mobility, smart people.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento – ha commentato il sindaco Massimiliano Presciutti – Ringrazio City Vision, tutti i soggetti coinvolti in questo splendido evento all’avanguardia nato a Padova, e la Rete dei Comuni Sostenibili per il sostegno e il patrimonio di idee che porta. Il progetto premiato si chiama Stand Up Gualdo Tadino e ci ha consentito di realizzare un’area di sosta per camper, una cosa apparentemente semplice che integrata ad altre azioni già messe in campo come le Vie dell’Acqua e il nuovo polo intermodale, che sorgerà a breve a ridosso del centro storico, daranno l’impulso per un rilancio incredibile della vallata, insieme a un suo sviluppo sostenibile: il progetto tiene insieme sostenibilità, cura per il territorio, mobilità dolce, accessibilità e occupazione giovanile. È da qui che è nata l’associazione Valsorda Tour, gestita da giovani, che si occupano anche dell’area di sosta per camper e gestiscono le escursioni in tutte le stagioni. Come ricaduta positiva registriamo tra le tante cose la partecipazione della valle al cartellone di Suoni controvento, con il coinvolgimento di artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Fiorella Mannoia e Carmen Consoli, oltre l’organizzazione di eventi sportivi di richiamo nazionale che puntiamo a far crescere di anno in anno. È, di fatto, una vallata a impatto zero. Inoltre, c’è uno studio di fattibilità che è un sogno nel cassetto: quello di realizzare una funivia per collegare il centro di Gualdo Tadino al punto più alto, a 1348 metri dove sorge l’Eremo di Serrasanta, il punto centrale del Sentiero Italia, che attraversa tutta la Penisola”.

Cos’è City Vision

City Vision è una piattaforma di contenuti ed eventi che facilita lo scambio di esperienze, esigenze e soluzioni per la trasformazione intelligente dei territori. La comunità di City Vision comprende amministratori pubblici, funzionari della pa, imprese, organizzazioni, professionisti, ricercatori, innovatori. Quella di Padova è la terzultima tappa del roadshow 2023: a novembre e a dicembre l’iniziativa si terrà rispettivamente a Pesaro e a Cuneo. È nato a Padova a fine 2020 per ripensare le città intelligenti post Covid ed è organizzato da Fiera Padova e Blum.



Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all’adesione di province, città metropolitane e regioni. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. Nel primo anno e mezzo di attività hanno aderito quasi 100 enti locali ed è in costante espansione con oltre 300 manifestazioni d’interesse.