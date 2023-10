Sabato 14 ottobre riapertura dello stadio “Luzi”

Sabato 14 ottobre alle ore 11 verrà riconsegnato alla città e alle pratiche sportive lo stadio comunale “Carlo Angelo Luzi”.

In questi mesi lo storico impianto che ha ospitato in passato le gesta del Gualdo Calcio e, grazie ad esso, squadre che hanno militato e tutt’ora militano in serie A oltre a diversi campioni del mondo e per due volte la Nazionale Under 18, è stato oggetto di un profondo intervento che ha riguardato sia il rifacimento del manto erboso che l’impiantistica e le strutture.

“Lo stadio – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – sarà a disposizione delle società sportive che ne hanno chiesto l’utilizzo.”

Infatti l’impianto non verrà più dato in gestione a terzi, come accaduto per circa dieci anni, ma, come per il Palasport “Luzi” sarà il Comune che ne curerà la gestione, affittandolo a chi ne farà richiesta.

A tal proposito l’ente ha predisposto delle linee di indirizzo che riguardano le modalità con cui lo stadio verrà dato in uso, tenendo in considerazione quanto previsto dall’uso e manutenzione del terreno gioco (6 ore settimanali nei mesi di ottobre e novembre e da marzo a giugno, 4 ore/settimana da dicembre a febbraio e da luglio a settembre).

Al momento sono quattro le società che hanno presentato domanda per giocare le proprie partite al “Luzi”: Cerqueto, Gualdo Casacastalda, Gualdo FC e Women Gualdo Calcio per il campionato nazionale Under 17.

La partita inaugurale sarà Cerqueto-AMC 98 in programma domenica 15 ottobre alle ore 15.