Nocera Umbra e l’associazione L’Arengo ricordano don Angelo Menichelli

Un momento per ricordare don Angelo Menichelli: a volerlo è l’associazione culturale L’Arengo, che ha organizzato un incontro pubblico per una commemorazione a cui tutti possono partecipare. L’appuntamento a Nocera Umbra è per sabato 21 ottobre, alle 16, nella Biblioteca Piervissani in piazzetta del Seminario.

A tre mesi dalla scomparsa del sacerdote nocerino, conosciuto e apprezzato anche per le sue doti di storico locale, nonché per anni “custode” del patrimonio bibliotecario e archivistico della città, l’associazione, di cui era stato fra i fondatori e presidente, lo ricorda con la presentazione di un numero speciale del proprio bimestrale e un incontro aperto a tutti, durante il quale ricordare il sacerdote.

All’appuntamento di sabato prossimo parteciperanno, insieme al presidente de L’Arengo Andrea Iaccarino e ai membri dell’associazione, il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo Tadino, Domenico Sorrentino, e il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi.

Sarà l’occasione, quella di sabato, per ricordare con gli amici, la famiglia, i parrocchiani e i tanti che lo hanno conosciuto, la vita e le numerose attività culturali e di ricerca storica di don Angelo Menichelli, ripercorrendo alcuni di questi momenti sia attraverso le testimonianze raccolte nel numero speciale de L’Arengo, sia attraverso le parole dei presenti.

“Per L’Arengo – spiega Andrea Iaccarino – si tratta di un momento importante per ricordare un amico e anche una figura chiave della cultura nocerina, che ha fatto della sua conoscenza e della sua disponibilità a metterla a disposizione degli altri un punto di riferimento. Vista la sua importanza anche per la vita stessa dell’associazione, non potevamo non promuoverne un ricordo che cercasse di rendergli omaggio e merito, aperto a chi vorrà contribuire”.