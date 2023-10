Successo per la II Cronoscalata Rocca Flea-Valsorda

Tanti i ciclisti arrivati da tutt’Italia a Gualdo Tadino per partecipare alla “II Cronoscalata dell’Ascensione Rocca Flea-Valsorda”, valevole come Campionato Nazionale CSEN.

Gli atleti hanno mostrato apprezzamento sia per la location che per l’organizzazione, anche quest’anno impeccabile da parte dell’associazione ciclistica Alfredo Comodi-Team Bike Cerqueto capitanata da Carlo Crocetti coadiuvato dall’amatore della Best Bike Enrico Bianchi e in questa edizione anche da una pedina importante che ha ridato il là a tutta la macchina, l’ingegner Maurizio Biscontini.

Presente anche un prossimo Under 23 che ha partecipato fuori classifica, Tommaso Alunni del Team Fortebraccio che ha fermato il cronometro sotto i 18′.

Tanti i premi per i primi offerti da Birra Flea per tutti i partecipanti e per il primo assoluto Gianluca Berti della Ciclismo Montecchio che ha chiuso a 18’39”. Il centro medico a-Doc ha offerto una visita specialistica sportiva per il calcolo del Vo2MAX, mentre Insolito 13 ha regalato cena e aperitivi nella classifica dei gualdesi, vinta da Leonardo Presta della MC2bike (8° assoluto e 2° di categoria). Prima donna assoluta e anche Campionessa Nazionale Anna Circelli della CSR Campigli insieme a suo marito Roberto Campigli.

I ciclisti gualdesi si sono fatti valere in particolare Nicola Comodi dell’Alfredo Comodi-Team Bike (17° assoluto e 3° di categoria) e vincitore del titolo di Campione Nazionale; Enrico Bianchi della Best Bike (26° assoluto e 6° di categoria) che bissa il titolo di Campione Nazionale; Fausto Berardi dell’Alfredo Comodi-Team Bike Cerqueto (30° assoluto e 5° di categoria) che anche lui bissa il titolo di Campione Nazionale vinto per soli 4″ su Paolo Guerra della Best Bike; Stefano Bertolino dell’Avis Gualdo Tadino (43° assoluto e 1° di categoria); inaspettato ma vinto con una splendida prestazione il titolo di Campione Nazionale da Romino Capecci della Best Bike (39° e 3° di categoria). Presenti anche Alessandro Grassini (13° assoluto) e Alfredo Martella della MC2bike (27° assoluto), Valter Comodi dell’Alfredo Comodi-Team Bike Cerqueto (36° assoluto) e Marco Cassetta della MC2bike (42° assoluto).

Presente anche quest’anno Luca Panichi, rappresentante Nazionale Csen per il sociale, che ha affrontato i km di ascesa verso Valsorda in carrozzina in solitaria e senza esitazione.

Il premio per la squadra più numerosa dedicato a Enrico Bucefalo è stato vinto dal Velo Club di Gubbio che insieme al suo presidente Leonardo Barbetti (9° assoluto) si è presentato con otto corridori, consegnato dal figlio Matteo.

Curiosità: l’atleta proveniente da più lontano è stato Arturo Tommaso Renzetti arrivato da Baveno (VB).