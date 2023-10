“Settembre a Gualdo è mejo”, donati 2.660 euro alla Caritas

La vendita delle magliette “Settembre a Gualdo è mejo”, che per il quattordicesimo anno sono state stampate e indossate da portaioli e non in occasione dei Giochi de le Porte, ha fruttato 2.660 euro che sono stati interamente devoluti al Cvs Caritas di Gualdo Tadino.

Da un’iniziativa nata quasi per caso e per divertimento, per promuovere il mese dedicato ai Giochi e la città dove si svolgono, la stampa delle maglie è ormai diventata un appuntamento tradizionale del settembre gualdese. Ogni anno diversa ma uguale, la t-shirt riporta il messaggio che invita a trascorrere il mese a Gualdo Tadino.

Nei giorni scorsi, nella sede dell’Ente Giochi de le Porte, c’è stata la consegna del ricavato. Filippo Fruttini, Umberto Finetti e Giovanni Pascucci, promotori dell’iniziativa, insieme al presidente dell’Ente, Claudio Zeni, alla vicepresidente Isabella Acciari, al tesoriere Damiano Fiorucci e al priore Luca Fiorucci, hanno consegnato a Luciano Passeri, rappresentante del Cvs Caritas di Gualdo Tadino, un assegno simbolico a testimonianza della donazione.

“Ci tenevamo a ringraziarli per aver sostenuto il nostro progetto oltre naturalmente per tutto quello che fanno ogni giorno. Ringraziamo anche l’Ente Giochi con il quale c’è una collaborazione sempre più unita. Infine ringraziamo tutti coloro che, acquistando la maglia, hanno sostenuto l’iniziativa – hanno scritto sulla propria pagina Facebook i promotori di Settembre a Gualdo è mejo – Il Cvs-Caritas da oltre 30 anni è presente nel nostro territorio e si occupa delle famiglie gualdesi in difficoltà. L’associazione svolge molteplici attività di solidarietà: sostegno economico e alimentare alle famiglie, assistenza ospedaliera per persone malate, supporto e compagnia nei centri anziani”.

Senz’altro originale la grafica della maglia 2023, con un cruciverba dalle definizioni in italiano, ma con le risposte rigorosamente in dialetto. Per realizzarla i promotori hanno fatto ricorso a una “consulenza di gualdesità” che ha coinvolto Mario Pascucci, Mario Fioriti e Francesco Nardi.