L’esperienza digitale del Comune di Gualdo Tadino all’Assemblea Nazionale Anci

Il Comune di Gualdo Tadino sarà protagonista alla quarantesima assemblea nazionale dell’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) che si terrà dal 24 al 26 ottobre a Genova.

Su invito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, il sindaco Massimiliano Presciutti parteciperà a un tavolo di confronto facilitato tra rappresentanti e referenti dei Comuni italiani, con l’obiettivo di condividere esperienze, aspettative, sfide e prospettive del percorso di digitalizzazione sostenuto dal Pnrr e dagli avvisi di PA digitale 2026.

Il tavolo è fissato per giovedì 26 ottobre alle 12 presso il padiglione Blu della Fiera di Genova che ospita lo spazio del dipartimento per la trasformazione digitale. Il Comune di Gualdo Tadino è stato scelto per portare la propria esperienza nel Pnrr digitale, alla luce dei risultati ottenuti essendo uno dei primi in Umbria ad aver chiuso l’avviso per il passaggio in cloud delle proprie procedure informatiche e il primo ad aver chiuso quello relativo alla piattaforma digitale nazionale dati.

“E’ una grande soddisfazione essere stati selezionati dal dipartimento per la Trasformazione digitale per portare la propria esperienza all’assemblea nazionale dell’Anci – commenta il sindaco Presciutti – Segno che è stato fatto un ottimo lavoro e che il Comune di Gualdo Tadino ha raggiunto importanti risultati nel settore della transizione al digitale”.

In particolare il Comune, nell’ambito di una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi per permettere risposte online ai cittadini e all’imprese, ha rivisto il proprio progetto DigiTadino, lo sportello digitale attraverso il quale gli utenti possono interagire online direttamente con il Comune di Gualdo Tadino 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, comodamente da casa propria.

Grazie ai fondi del Pnrr, che complessivamente ammontano a 380mila euro attraverso la partecipazione a sei bandi, il Comune ha messo in atto ulteriori passaggi sulla digitalizzazione. In particolare a Genova si parlerà dell’esperienza del passaggio in cloud delle procedure informatiche utilizzate dagli uffici comunali. La volontà dell’ente è quella di ottenere una maggiore fruibilità da parte degli operatori comunali delle procedure informatiche attraverso le quali si gestiscono i servizi.

Le procedure sono raggiungibili in ogni situazione semplicemente tramite smartphone, tablet e altre apparecchiature elettroniche mobili come computer portatili, con un collegamento internet in ogni condizione consentendo quindi un ulteriore step qualitativo dei servizi stessi nei confronti dei cittadini. Inoltre, grazie al passaggio in cloud, è migliorata la sicurezza informatica delle procedure e delle banche dati comunali. Un progetto che ha portato il comune a ricevere un contributo di 121mila euro.

“Un risultato importante anche dal punto di vista economico, che darà al Comune risorse anche per altri progetti informatici che, altrimenti, non sarebbe possibile effettuare – aggiunge il sindaco – Per questo voglio ringraziare gli uffici, in particolare quello per la Transizione al digitale, che hanno lavorato a questi progetti e l’account manager del Dipartimento, Elisabetta Carfagna, che ha affiancato il loro lavoro permettendo di ottenere questi risultati”.

Oltre al cloud il Comune di Gualdo Tadino, primo in Umbria, ha chiuso anche un altro progetto legato al Pnrr legato alla condivisione dei dati in interoperabilità attraverso la piattaforma nazionale specifica. In particolare sono condivisi i dati relative alle immagini e alle targhe dei veicoli in transito sul territorio comunale rilevati dalla Polizia locale e messi a disposizione delle forze dell’ordine.

Un progetto questo che porterà nelle casse comunali oltre 20mila euro e consentirà di migliorare la sicurezza attraverso appunto la condivisione dei dati tra forze dell’ordine.

“Il progetto di trasformazione digitale prevede inoltre altri step sui i quali gli uffici comunali stanno lavorando insieme ad alcune software house. In particolare si sta portando avanti una revisione completa del sito internet del Comune, con un conseguente miglioramento dei servizi online forniti al cittadino. Altri progetti interesseranno l’operatività dell’AppIO e dei pagamenti mediante PagoPa. Interessante anche l’ultimo progetto quello dell’adesione alla piattaforma digitale delle notifiche che consentirà ai cittadini e alle imprese di ricevere telematicamente le notifiche da parte del comune, con la sicurezza della ricezione e tempi più snelli e certi, nonché all’Ente di snellire le procedure, con un risparmio anche sulle spese postali di notifica” conclude il sindaco Presciutti.