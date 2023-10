Minacce a Presciutti, il sindaco devolve il risarcimento per acquistare attrezzature sportive

In seguito alle minacce ricevute via social e non solo, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti otterrà per il secondo anno consecutivo un risarcimento dal “Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori”.

Il ministero dell’Interno ha infatti riconosciuto al primo cittadino gualdese a titolo risarcitorio 14.313 euro per l’anno 2022 attraverso questo apposito fondo.

Sono cinque i sindaci umbri – Gualdo Tadino, Perugia, Assisi, Città di Castello e Bastia Umbra – che nel 2022 hanno ricevuto minacce e intimidazioni: complessivamente ammontano a poco più di 97mila euro le risorse versate dal Ministero.

Il sindaco Presciutti ha fatto sapere che queste risorse saranno devolute al Comune di Gualdo Tadino per promuovere progetti di pubblica utilità, in particolare questa volta saranno destinati all’acquisto di attrezzature utili per il nuovo impianto indoor di atletica leggera che sarà inaugurato il prossimo 18 novembre.

“Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo – ha detto Presciutti – il nostro Comune otterrà delle risorse economiche dal fondo che tutela gli amministratori dagli atti intimidatori subiti nel 2022. A seguito delle numerose minacce che ho ricevuto sia a mezzo social, sia con lettere anonime o in altri ambiti e che ho sempre puntualmente denunciato alle forze di polizia, il Ministero mi ha riconosciuto un risarcimento più del doppio rispetto al 2021, quando era stato di circa 6.000 euro, che destinerò al Comune di Gualdo Tadino”.

Il sindaco di Gualdo Tadino ha così comunicato l’intenzione di utilizzare questa donazione per acquistare attrezzature per il nuovo impianto indoor di atletica leggera, i cui lavori si stanno concludendo ove sorgeva il vecchio campo sportivo comunale, in via Lucantoni. “Un impianto unico in Umbria – ha detto ancora Presciutti – che sarà utilizzato da tanti ragazzi delle scuole e che sarà a disposizione dei disabili adulti per la pratica sportiva. In riferimento ai soldi ottenuti da parte del Ministero, ovviamente, non gioisco per questo triste record, che per un comune piccolo come il nostro fa riflettere su diverse cose, ma tutto questo non scalfisce il mio impegno verso la comunità gualdese, che anzi raddoppierò, fino all’ultimo giorno del mio mandato”