Partiti gli interventi sulla rete idrica finanziati dal PNRR

Proseguono gli interventi eseguiti dalla società Umbra Acque nel territorio di Gualdo Tadino.

Sono, infatti, iniziati da alcune settimane i lavori finanziati dal Pnrr che interessano il primo lotto di opere nel quartiere Biancospino e continueranno nella zona di San Rocco-Canale fino ad arrivare nella Zona Industriale Sud.

La società, che gestisce il servizio idrico in trentotto comuni umbri, ha come obiettivo la riduzione delle perdite di rete grazie ad un finanziamento Pnrr da 25 milioni di euro su un progetto che complessivamente ne vale 52.

“Gualdo Tadino in termini percentuali – dicono dal municipio – sarà il Comune che usufruirà più degli altri del corposo investimento. Saranno, infatti, sostituiti 33 chilometri di linee che consentiranno di recuperare in un anno quasi 1 milione di metri cubi di acqua per un importo dei lavori complessivi di 6 milioni di euro”.

Secondo questo piano di lavori, in tre anni si scenderà dall’attuale 45% al 30% di perdite idriche “garantendo un’attenta gestione del servizio necessaria a tutelare una risorsa preziosa come l’acqua”.

Umbra Acque provvederà anche al ripristino completo del manto stradale in tutte le aree dove sono previsti i lavori.

Gli altri lotti che partiranno nei prossimi mesi, che si concluderanno entro marzo 2026, riguardano la zona di Boschetto, la strada regionale 444 del Subasio, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Cartiere, Via Flaminia Antica e via Flaminia Nord.

Sono inoltre stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria del collettore nella zona del Biancospino che hanno evitato gli allagamenti, dopo le copiose piogge di questi giorni, spesso molto frequenti invece negli anni passati.

“Sono molto soddisfatta del proficuo rapporto collaborativo che si è venuto a creare con la società Umbra Acque – sottolinea l’assessora ai lavori pubblici Jada Commodi – una società sempre attenta alle criticità del territorio e pronta a monitorare ed intervenire quando necessario in piena sintonia con l’amministrazione comunale. Continueremo in questo confronto pro attivo con la società di gestione della rete idrica, garantendo attenzione al territorio ed un servizio sempre più efficiente per i cittadini. Questa mole imponente di investimenti va ad aggiungersi a quella già messa in campo in altri settori comunali che vedranno nel prossimo triennio in città investimenti complessivi di circa 300 milioni di euro. Ci sarà sicuramente qualche disagio sia sulla rete viaria che in diverse zone del territorio comunale a causa dei tanti cantieri attivi e che si andranno ad attivare, ma al termine di questo periodo avremo sicuramente servizi più efficienti, una viabilità più sicura e tante opportunità in più per i cittadini anche sul piano sociale, economico e della tutela dell’ambiente”.