Prorogata la chiusura della scuola di Cerqueto, riapre la palestra della scuola “Storelli”

La chiusura della scuola primaria di Cerqueto è stata prorogata anche nei giorni 30 e 31 ottobre 2023. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Massimiliano Presciutti in attesa della perizia del tecnico incaricato dal Comune di Gualdo Tadino. Riapre invece la palestra della scuola media “Franco Storelli”.

Nei giorni scorsi, a causa delle abbondanti precipitazioni, sia la scuola di Cerqueto che la palestra avevano registrato delle infiltrazioni di acqua. Il Comune, in una nota, aveva spiegato che i problemi erano stati causati dalla presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto e, nel caso di Cerqueto, anche dall’accumulo di guano di piccioni che hanno bloccato i discendenti, provocando l’allagamento di alcune aule. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Gaifana e tecnici comunali. Successivamente un tecnico incaricato dal Comune ha effettuato ulteriori verifiche. In attesa della perizia, la scuola resterà chiusa anche lunedì e martedì prossimi.

Di questa vicenda se ne è parlato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Il consigliere comunale di Forza Italia Silvia Minelli ha affermato di aver visto una situazione molto grave all’interno della struttura, sottolineando che, pur dando il proprio voto favorevole al punto che riguardava il fondo per la progettazione, l’adeguamento e l’efficientamento delle scuola primaria di Cerqueto, della scuola media “Storelli” e l’adeguamento della scuola infanzia e prima di San Rocco, i bambini devono andare a scuola in sicurezza. “In passato potevano essere destinate risorse a questo plesso anzichè in altre situazioni perchè i bambini hanno la priorità – ha detto – Chiediamo che l’immobile venga sistemato subito e che il 6 novembre i bambini possano rientrare in sicurezza.”

“Tutti gli edifici comunali del territorio sono monitorati come previsto dalla legge per quanto riguarda il rischio sismico – ha risposto il sindaco Presciutti – Per primo ho chiesto al tecnico incaricato una perizia la più meticolosa possibile poichè siamo in prossimità della scadenza di legge. In quell’area sono previsti investimenti con fondi Pnrr, ma dal 2020 ci siamo attivati attenzionando la struttura ed efficientandola. In base alla perizia del tecnico incaricato verificheremo se e quali interventi saranno necessari.”