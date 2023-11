Costacciaro, al via il Raduno Internazionale di Speleologia

Costacciaro accoglie il Raduno Internazionale di Speleologia 2023, un evento imperdibile per gli appassionati di questo affascinante mondo sotterraneo.

Da oggi, per cinque giorni, la cittadina umbra diventa il cuore pulsante della speleologia, offrendo un ricco programma di incontri tematici, workshop e proiezioni.

Gli organizzatori hanno curato ogni dettaglio per assicurare una manifestazione di qualità, mettendo in mostra le eccellenze del settore.

Durante l’evento saranno allestite numerose mostre, che rappresenteranno una vera e propria vetrina sul mondo delle grotte e delle cavità sotterranee.

Tra le esposizioni più attese, spiccano “Colori del Buio” a cura de La Venta, “Hidden Worlds” di Robbie Shone, “Cavità Artificiali Umbria, Biospeleologia, Todi Sotterranea” a cura di FUGS e “Photo Souterraine” di Philip Crochet.

Queste mostre offriranno un’esperienza visiva unica, permettendo ai visitatori di immergersi nelle meraviglie nascoste del sottosuolo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Gli amanti della speleologia avranno l’opportunità di esplorare le collezioni di speleo-collezionisti provenienti da diverse parti d’Italia.

Le esposizioni, come “SpeleoCollezionando 2023 – Italia speleologica attraverso i loghi dei Gruppi Grotte” e “Le SpeleoCollezioni di Isabella“, offriranno un affascinante viaggio nel mondo degli oggetti legati alla speleologia.

Per gli appassionati di letteratura speleologica, sarà possibile immergersi nelle pagine di graphic novel come “In the Dark” di M. Occhionero e G. Brun, o sfogliare le pubblicazioni dei Gruppo Grotte Milano e del Circolo Speleologico Romano.

L’aspetto didattico sarà altrettanto importante durante il raduno, con mostre e attività organizzate per coinvolgere i più giovani.

Il GS CAI PG proporrà attività specifiche per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) offrirà interessanti spunti sul mondo del soccorso in ambiente sotterraneo.

Le location scelte per gli eventi sono altrettanto affascinanti: il suggestivo Palazzo Ducale ospiterà mostre e incontri in diverse sale, come la Sala dell’Anfora, la Sala della Cisterna e la Sala dell’Arco.

Il Centro Le Fonti, il Borgo Didattico e il Museo Energia e Vita saranno invece le cornici perfette per scoprire aspetti preistorici ed evolutivi legati alla speleologia.

Non mancheranno le opportunità di approfondimento scientifico e culturale, grazie alla presenza di enti come la Società Speleologica Italiana, la Biblioteca della Società Svizzera di Speleologia e il Club Alpino Italiano.

Per tutti gli appassionati e gli esperti di speleologia, il Raduno Internazionale di Speleologia di Costacciaro 2023 rappresenta un’occasione unica per immergersi nel magico mondo delle grotte e condividere la passione per questa affascinante disciplina.

Le porte della manifestazione sono aperte a tutti gli iscritti al raduno, offrendo un’esperienza indimenticabile per gli amanti della speleologia e per chi desidera avvicinarsi a questo straordinario universo sotterraneo.