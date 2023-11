Sigillo, contributo per il pagamento delle rette degli asili nido

Il Comune di Sigillo ha pubblicato il bando per ottenere un contributo per il pagamento delle rette degli asili nido. I voucher sono destinati ai nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 0-36 mesi, residenti nel Comune, che usufruiscono di un servizio di asilo nido d’infanzia accreditato.

“Tra gli obiettivi caratterizzanti l’azione politica dell’amministrazione comunale – ha detto la vicesindaco Annalisa Paffi – vi è quello di incrementare il sistema educativo da zero a 6 anni e, specialmente, la fascia d’età da 0 a 36 mesi che non è garantita dal sistema scolastico nazionale. L’asilo nido, quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità ricognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto alle famiglie”.

Al fine di dare sostegno alla genitorialità, l’amministrazione comunale, sulla base delle risorse previste nell’ambito del Fondo Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, in forma singola e associata, è voluta cosi intervenire con la misura di voucher, quale contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le rette degli asili nido accreditati.

“La buona notizia – ha sottolineato la vicesindaco – è che le risorse assegnate al Comune di Sigillo per l’anno 2023 avranno un incremento annuale crescente sino al 2027. Quindi l’Amministrazione Comunale ha quale obiettivo futuro quello di sostenere economicamente le famiglie in modo tale da affiancarle nel difficile compito di cura e di educazione dei figli”.

Tra i requisiti previsti per il contributo:

– avere un’attestazione ISEE in corso di validità per “Prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni”, il cui valore non superi € 40.000,00;

– avere sostenuto spese per la frequenza dei propri figli (in età tra 0-3 anni) in asili nido/sezione primavera, pubblici o privati autorizzati, nell’anno 2023;

Il contributo dovrà essere erogato alle famiglie beneficiarie a titolo di rimborso delle spese sostenute come risultante dalle ricevute e fatture di pagamento del servizio erogato nell’anno 2023.

Il contributo è cumulabile con altre misure di sostegno al pagamento delle rette di asili nido (es. bonus asili nido INPS).

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1^ gennaio e il 31 dicembre 2023. Può essere presentata una domanda per ciascun minore iscritto e frequentante l’asilo nido/sezione primavera.

L’inclusione in graduatoria non dà diritto all’erogazione del contributo, che sarà assegnato ai beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per informazioni più dettagliate e per scaricare i modelli si può consultare il sito del Comune.