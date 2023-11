Gualdo 2024, scatta il primo toto-sindaco

Si deve ancora trascorrere un inverno non ancora arrivato, ma c’è già chi pensa alla primavera del 2024, quando i gualdesi dovranno recarsi alle urne per scegliere il nome del nuovo sindaco che dovrà guidare la città fino al 2029.

Come si voterà? Visto che in base ai dati della popolazione rilevati nell’ultimo censimento la città è scesa sotto i 15mila abitanti, tutto si deciderà nel modo che potete leggere in questo link. In sintesi, basterà un voto in più raccolto nell’unico turno di votazione per diventare sindaco.

A novembre 2023 è ovviamente ancora tutto estremamente incerto, possiamo però tranquillamente cercare di disegnare un quadro indicativo dei nomi che si troveranno a contendersi lo scettro.

La cosa certa è che Massimiliano Presciutti non sarà più sindaco. Anzi… quasi certa, dato che l’attuale primo cittadino potrebbe sperare (o temere, dipende dal suo punto di vista), nell’emendamento che va verso la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Emendamento sollecitato anche dall’Anci ed entrato recentemente nel dibattito parlamentare.

Le cose quasi sicuramente rimarranno però così e allora iniziamo col capire chi potrebbe essere colui che il Pd nominerà erede designato al trono di Presciutti, che regna da ormai nove anni.

Qui tutte le strade sembrano portare a Giorgio Locchi, ex assessore all’Urbanistica, Sviluppo Economico, Trasporti e Toponomastica della prima Giunta Presciutti il cui mandato fu revocato dallo stesso attuale sindaco nel luglio 2017. La costante presenza di Locchi insieme al sindaco nei recenti appuntamenti istituzionali, non fa altro che confermare la sua probabilissima candidatura.

Altri nomi che ruotano intorno al centrosinistra sono quelli di Paola Gramaccia, attuale assessore all’Urbanistica, Jada Commodi, assessore ai Lavori Pubblici, e un nome che spunta spesso in occasione delle tornate elettorali, quello di Francesco Commodi.

Sul fronte liste civiche di centrosinistra, l’ex vice sindaco Fabio Pasquarelli, dimissionario dallo scorso novembre, lancia ormai da tempo quelle che sembrano idee “elettorali” sulla sua pagina Facebook, rendendo praticamente certa la sua discesa in campo. Intervento pubblico nella zona del castagneto, azzeramento delle bollette di Umbra Acque, realizzazione di un impianto fotovoltaico nel cimitero di San Facondino, gestione di piscina e antistadio all’Esa e recupero del patrimonio edilizio tramite una variante al Piano Regolatore: queste le proposte già lanciate tramite i social dall’ex assessore ai Lavori Pubblici.

Tanti, tantissimi, i dubbi che sembrano esistere nel centrodestra, il cui compito è quello di riprendersi la città dopo aver perso in maniera abbastanza netta le tornate elettorali del 2014 e del 2019 e dopo che Roberto Morroni nel 2009 era riuscito a far svoltare a destra, per la prima volta nella storia, la città di Gualdo Tadino. Qui la scelta sembra essere lontana, ma di nomi ne iniziano a girare e qualcuno è anche “clamoroso”.

Nostre fonti parlano di un terreno di gioco dove per ora sembrano poter scendere in campo Erminio Fofi, già assessore e vicesindaco nella Giunta Morroni e Fausto Paciotti, già candidato nel 2009 con la lista civica Tutti Uniti per Gualdo ed ex presidente di Esa.

Altro nome pesante che gira con insistenza negli ultimissimi giorni è quello di Francesco Giubilei, gualdese di adozione, scrittore attualmente residente a Roma e molto presente nelle reti televisive nazionali nel ruolo di opinionista. È fondatore delle case editrici Historica Edizioni e Giubilei Regnani, nonchè del quotidiano online CultOra. Giubilei è stato, fino allo scorso mese di Giugno, consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Timide, timidissime, le indiscrezioni che portano a Riccardo Fioriti, ex assessore della Provincia di Perugia, con una vita trascorsa nel mondo dei sindacati.

Molte invece le indicazioni – e il “clamoroso” si riferiva a questo – che sembrano dirigersi verso un nome non certamente di area: quello di Paolo Campioni. Attualmente responsabile tecnico sanitario della Asl Umbria 1, Campioni è stato consigliere comunale dal 1995 al 1999, ricoprendo la carica di assessore allo Sport, Servizi Sociali e Turismo, nonché quella di vice sindaco della Giunta di Rolando Pinacoli fino al 2003. Un potenziale candidato del centro destra conosciuto quindi in ambito politico come uomo di sinistra. Una scelta, se le fonti sono esatte, che sarebbe molto singolare, ma che potrebbe avere come scopo quello di captare anche i voti degli scontenti di sinistra, confidando nel motto secondo il quale “nelle elezioni amministrative locali conta molto la persona e poco il partito”.

Nulla di pervenuto sul fronte dei 5 Stelle. Correranno da soli, così come avvenuto nel 2019? Oppure confluiranno in un qualche schieramento? Gualdo 2024 è ancora lontana, ma i motori, anche se non ancora caldi, sono sicuramente tutti in moto e pronti per i giri di qualifica.