Ambiente e sostenibilità, a Ecomondo Regione Umbria e AWorld lanciano l’app “Act You”

Regione Umbria e AWorld, startup italiana e piattaforma ufficiale a supporto della campagna globale “ActNow” delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico, nel corso della giornata inaugurale della fiera Ecomondo di Rimini, evento europeo di riferimento per la transizione ecologica e l’economia circolare, hanno lanciato il progetto “Act You, il cambiamento è nelle nostre mani”.

Il progetto, la cui presentazione è sulla home page del sito delle Nazioni Unite e la cui realizzazione in Umbria è alla sua prima a livello mondiale su una scala tanto ampia, mira a sensibilizzare la cittadinanza umbra sui temi della sostenibilità, coinvolgendo i cittadini in un percorso di partecipazione attiva che apporti cambiamenti positivi nell’ambito dell’educazione ambientale.

Nel corso della presentazione, alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, che ha poi chiuso i lavori, Roberto Morroni, vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla Tutela e valorizzazione ambientale, e Alessandro Armillotta, Ceo di AWord hanno illustrato risvolti e contenuti dell’app.

“Il progetto che illustriamo oggi – ha spiegato il vicepresidente Roberto Morroni – ha il merito di coinvolgere la popolazione regionale in un percorso di consapevolezza sulla sostenibilità ambientale e di coesione sociale. Viviamo in un’epoca in cui uno straordinario balzo in avanti sotto il profilo ecologico ed economico è nelle mani dei comportamenti che i singoli soggetti possono mettere in atto, se adeguatamente coinvolti e sensibilizzati. L’Umbria si vuole fare capofila di questa nuova sensibilità, anche per coglierne le potenzialità in termini di sviluppo e progresso economico”.

Nel concludere la presentazione alla stampa del progetto, la presidente della Regione Donatella Tesei ha voluto sottolineare come “il programma di sensibilizzazione sui corretti stili di vita nel campo della sostenibilità ambientale che abbiamo illustrato è stato frutto del lavoro in sinergia delle società partecipate regionali come Parco 3A, Arpa e Auri e della convinta condivisione di questo progetto da parte di tutta la Giunta regionale. Vogliamo dare corpo e gambe all’idea di fare dell’innovability, ovvero del connubio tra innovazione e sostenibilità, un driver di sviluppo concreto per la crescita della nostra regione”.

La presentazione, che era stata aperta dai saluti di benvenuto di Stefano Nodessi Proietti, direttore Governo del territorio, ambiente e Protezione Civile di Regione Umbria e Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria Spa, con la moderazione di Gianni Todini, direttore responsabile di Askanews, ha visto gli interventi anche di Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, e Marcello Serafini, amministratore unico di 3A-PTA.

L’applicazione AWorld, cuore pulsante del progetto presentato oggi ad Ecomondo, ospita al suo interno quattro spazi dedicati, ciascuno rivolto a un pubblico specifico.

Cittadinanza: aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare e agire in modo sostenibile. I partecipanti riceveranno consigli e informazioni educative per contribuire al cambiamento positivo;

Dipendenti regionali e delle società partecipate: team riservato ai dipendenti della Regione Umbria ed al personale delle società partecipate promuovendo il coinvolgimento dei dipendenti alle sfide e all'educazione sulla sostenibilità;

Mondo della Scuola: team pubblico rivolto al mondo dell'istruzione che offrirà sfide e contenuti educativi specifici per coinvolgere studenti, insegnanti e tutto il personale scolastico della scuola secondaria di secondo grado;

Mondo del Lavoro: rivolto al mondo professionale. I partecipanti troveranno sfide e risorse per promuovere la sostenibilità nei luoghi di lavoro.

L’app prevede non solo la fruizione di contenuti ma anche ricompense e partecipazione attiva, grazie all’implementazione di azioni sostenibili nella vita quotidiana e alle sfide proposte all’interno dell’app che porteranno, ai cittadini più intraprendenti, premi individuali come ingressi gratuiti ad eventi, nonché ricompense collettive come il ripristino dei parchi pubblici e altro ancora.