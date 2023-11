“Scrittore residente”, Yari Selvetella a Fossato, Sigillo, Costacciaro e Scheggia

Il progetto “Scrittore residente”, voluto dal direttore artistico di Umbrialibri Angelo Mellone che ha selezionato sette autori per raccontare l’Umbria, ha toccato in questi giorni i comuni del Parco del Monte Cucco.

I borghi della regione infatti “adottano” per qualche giorno una scrittrice o uno scrittore, che vive un’esperienza nel territorio per poi raccontarla. Gli autori risiedono per qualche giorno nei comuni che hanno aderito all’iniziativa lasciando, al termine del soggiorno, un racconto ambientato in quella zona.

Questi racconti verranno pubblicati a fine anno in un volume che raccoglierà le esperienze vissute, una sorta di regalo di Natale di Umbria Libri verso i territori ospitanti.

Dopo la scrittrice Annalisa De Simone, che dal 5 al 7 ottobre ha soggiornato nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino, e Andrea Caterini, ospitato dal 20 al 22 ottobre nel comune di Cascia e, nello stesso periodo, Flavia Piccinni ad Amelia, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina, è stata la volta di Yari Selvetella, che ha visitato i comuni di Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo.

Lo scrittore e giornalista, che è anche autore di diverse trasmissioni Rai nonchè inviato di Uno Mattina e conduttore del Caffè di Rai 1, ha così potuto scoprire le meraviglie dei borghi del Parco del Monte Cucco.

A Fossato di Vico è stato accompagnato nel percorso dallo storico Matteo Bebi visitando il Tempio della Dea Cupra e ammirando gli affreschi di Ottaviano Nelli presso la Piaggiola e il monastero di San Benedetto, passando per i suggestivi spazi sotterranei e i vicoli del centro storico.

Il tutto in concomitanza con Le Cantine di San Martino, durante le quali lo scrittore ha potuto godere della cena finale nei locali delle antiche carceri, per assaggiare i sapori del borgo medievale lasciandosi trasportare da aneddoti, racconti e leggende.

A Scheggia e Pascelupo Selvetella è stato accompagnato nei luoghi più suggestivi da Flavio Cenci, a Sigillo e Costacciaro da Euro Puletti.

“Ho trascorso quattro giorni come ‘scrittore residente’ sul versante umbro del Monte Cucco – ha scritto Yari Selvetella nel suo profilo Facebook – Da Fossato di Vico a tutte le frazioni di Scheggia passando per Sigillo e Costacciaro. Ho visto correre le botti e parlato con istruttori di deltaplano, ho ascoltato storie su vampiri ubriachi, su amori proibiti e rigorosissimi asceti. Ho letto un codice dantesco del XIV secolo, ho ascoltato storie di santi viandanti, di soldati morti in altri continenti, di vita contadina e di emigrazione, ho sentito voci nel bosco. Ho visto il mondo dalla cima e tuttavia sognando morbide correnti ascensionali. Ora devo scrivere un racconto su tutto questo e (non) so da dove cominciare..”

Il progetto prosegue ora con Costanza Di Quattro e Andrea Di Consoli ospitati rispettivamente a Valfabbrica e Massa Martana.

Gli scrittori vengono coinvolti anche in attività e laboratori con le scuole nell’ambito del progetto “Scrittori nelle scuole” che la Regione Umbria, Umbrialibri e il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura hanno curato con l’obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura tramite l’incontro con le autrici e con gli autori, cercando di diffondere entusiasmo sia verso la scrittura che verso la lettura.