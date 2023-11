A Sigillo messe a dimora piante per la Giornata Nazionale degli Alberi

Come ogni anno, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra il 21 novembre, ha avuto luogo anche a Sigillo la cerimonia di messa a dimora di alcune piantine in un’area individuata tra via Palmiro Togliatti e via Pietro Nenni, a opera delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Sigillo.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, coordinato dalla professoressa Patrizia Biscarini e realizzato in collaborazione con il Nucleo dei Carabinieri Forestali di Scheggia e Pascelupo e i colleghi del Reparto Biodiversità di Assisi .

Presenti alla cerimonia anche il consigliere Gian Piero Bocci, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e e il maresciallo Sandro Ercolani del Nucleo dei Carabinieri Forestali di Scheggia e Pascelupo.

Scopo del progetto, avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali e, nel contempo, contribuire a ridurre il riscaldamento globale attraverso la messa a dimora di migliaia di piantine, futuri alberi, che costituiranno un bosco diffuso. Infatti, per realizzare questo ambizioso programma, che coinvolge le scuole di tutto il territorio italiano, vengono distribuite gratuitamente migliaia di piante forestali autoctone che verranno piantate dagli studenti durante le attività didattiche.

E’ stato proposto un nome da dare al luogo, cioè “Giardino del Verdeamore”. I ragazzi della III B, che da tre anni svolgono il progetto “Un albero per il futuro”, hanno proceduto alla piantumazione delle nuove specie, in parte donate da privati e in parte procurate dai Carabinieri per la tutela della Biodiversità di Assisi. Otto gli alberi piantati: viscioli, aceri, alloro, corbezzolo e leccio. La mattinata si è conclusa a scuola con la proiezione di diapositive sugli alberi piantati e la lettura di tutte le schede tecniche preparate.

“La Giornata del 21 novembre – evidenziano il sindaco Giampiero Fugnanesi e la vice Annalisa Paffi – rappresenta l’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale degli alberi, anche e soprattutto in un comune come il nostro, così ricco di bellezze naturali e paesaggistiche, contribuendo non solo all’abbellimento del paesaggio, ma anche a mitigare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell’aria e fornire rifugio alla fauna locale. Preservare e promuovere il nostro patrimonio verde e riflettere sull’impegno collettivo necessario per garantire un futuro sostenibile amministrazione, da sempre attenta ai suoi tesori, come l’aria, l’acqua, il Parco del Monte Cucco. Iniziative come quella di oggi sono fondamentali per sensibilizzare ed educare le giovani generazioni all’adozione di pratiche più sostenibili e alla creazione di un ambiente più verde e resiliente.”

“Oggi rinnoviamo tutti insieme il nostro impegno verso un ambiente più sano e sostenibile, mettendo le basi per un futuro dove la natura possa prosperare e la nostra comunità possa continuare a vivere in armonia con l’ambiente circostante – ha aggiunto il consigliere Bocci – Il Comune di Sigillo partecipa con grande convincimento a questa celebrazione nazionale degli alberi, confermando del proprio impegno concreto nella promozione di uno stile di vita ecologico e continuando ad incoraggiare iniziative simili a quella odierna, per fare delle nostre studentesse e dei nostri studenti dei cittadini responsabili e consapevoli del proprio impatto sulla natura che li circonda.”