Progetto Hub Particular, partito da Gualdo Tadino per Cuba un container di macchinari e materie prime

Entra sempre più nel vivo il progetto di cooperazione internazionale “Hub Particular” – Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo -AICS- con oltre 500 mila euro.

Nella giornata di venerdì 24 novembre da Gualdo Tadino è partito un container contenente macchinari e materie prime avente per destinazione il laboratorio ceramico di Varadero a Cuba, luogo dove poi questi strumenti e materiali saranno utilizzati dalla popolazione locale.

All’interno del container sono presenti macchinari quali forno, tornio, pressa, mixer per gesso, impacchettatrice, compressore, piastre refrattarie, pompa per filtropressa, laminatrice elettrica, ecc., e materie prime come gesso e smalti, che ammoderneranno il laboratorio di Varadero, con lo scopo di migliorare la capacità produttiva del sito e favorire e sostenere le fasce vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile.

A controllare che la spedizione partisse regolarmente erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e il capo progetto Danilo Guidubaldi.

Nei prossimi giorni partirà un altro container da Barcellona con destinazione La Havana, contenente strumenti informatici (pc, stampanti, router, reti internet, ecc.), che saranno collocati presso gli spazi del Centro National de Superacion para la Cultura e dell’Hub Particular del FCBC presenti nella capitale dell’isola caraibica.

Con la collaborazione dei partner cubani, all’interno di questi spazi sono iniziati nei mesi scorsi, e continueranno fino a ottobre 2024, diversi corsi di formazione (internazionalizzazione, gestione del ciclo di progetto, ecc.) rivolti sia alle persone vulnerabili che ai formatori selezionati nell’ambito del progetto Hub Particular.









La mission del progetto internazionale “Hub Particular” è rivolta in particolare alle giovani imprenditrici cubane, che lavorano nel settore artigianale, che potranno migliorare il loro standard di vita per un aumento delle capacità imprenditoriali delle loro aziende conseguente alla modernizzazione, formazione e creazione di uno snodo-vetrina per la collaborazione tra le imprese, secondo i principi dell’economia sostenibile e inclusiva e per l’aumentata competenza di dipendenti di enti pubblici e degli imprenditori che parteciperanno alle attività di formazione del progetto indirizzato ai mercati internazionali.

Il progetto di cooperazione internazionale “Hub Particular”, la cui durata prevista è di 36 mesi, vede capofila il Comune di Gualdo Tadino, il Comune di Amelia co-organizzatore dell’iniziativa e la presenza del Consorzio Itaca, dell’Associazione Ong Necos International, del Ministerio de Cultura Cuba, Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), del Municipio de San Juan de Dios de Cardenas e di Sol & Med Srls, come partner tecnici, che hanno contribuito e stanno contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’iniziativa.

“A più di due anni dal suo inizio – ha commentato il sindaco Presciutti – il progetto “Hub Particular” sta proseguendo nel migliore dei modi e sta raggiungendo tutti gli obiettivi prestabiliti. Nel corso di questi mesi, sia a Cuba sia qui in Italia, il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con i partner italiani e quelli cubani dell’iniziativa, ha lavorato e sta lavorando intensamente al fine di aiutare le persone vulnerabili dell’isola caraibica, donando materiali ed offrendo tutti i know how in nostro possesso, ma anche per cercare di sviluppare nuove sinergie per progetti di cooperazione internazionale futuri. Quella di oggi è una giornata importante perché vedere partire dalla nostra città in direzione Cuba un container con macchinari e materie prime, che serviranno ad ammodernare ed innovare un laboratorio ceramico a Varadero, significa dare forma e concretezza alle azioni teoriche del progetto”.