La campionessa di padel Matilde Minelli ricevuta in municipio

Ricevimento in municipio a Gualdo Tadino per la giovanissima campionessa di padel Matilde Minelli, che con la Nazionale Under 14 ha conquistato la medaglia di bronzo ai recenti Campionati del Mondo Juniores che si sono svolti dal 13 al 18 novembre in Paraguay.

Ad accogliere in sala consiliare Matilde, che nell’occasione era accompagnata da Vittoria Giraldi con cui forma la coppia di padel, il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore allo Sport Stefano Franceschini.

Matilde Minelli e Vittoria Giraldi fanno parte della Padel Arena Perugia e nei mesi scorsi si sono aggiudicate lo scudetto e il titolo di campionesse italiane, il terzo posto ai Campionati Europei mentre in precedenza avevano trionfato nel prestigioso FIP Promises di Eindhoven, in Olanda.

Questi brillanti successi hanno portato alla convocazione della coppia in maglia azzurra in occasione dei Mondiali disputati in Paraguay dove hanno conquistato la prima medaglia italiana in un campionato del mondo giovanile dopo aver battuto Ecuador, Egitto, Francia e Svezia.

Un traguardo incredibile per la giovane campionessa gualdese, che si allena cinque volte a settimana, e che, grazie anche a questo successo, si conferma una delle promesse del padel a livello mondiale.

Insieme a Matilde in municipio erano presenti anche i genitori Matteo e Maria Cristina, che con la Flea Padel Arena di Gualdo Tadino e la Perugia Padel Arena sono stati tra i primi in Umbria a scommettere su questa nuova disciplina che di anno in anno registra una crescita esponenziale di campi e praticanti.

“Ci tenevamo molto ad avere Matilde qui oggi in Comune – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – perché vincere un bronzo ad un Mondiale non è cosa frequente ed averlo fatto ad un’età così giovane rappresenta un buon viatico per nuovi successi futuri. E’ un grande onore, oltre che per la tua famiglia, la tua squadra e il tuo team, anche per l’intera comunità di Gualdo Tadino, perché dimostra che niente è impossibile, e che anche partendo da un piccolo centro come il nostro si possono ottenere grandi risultati”.

“E’ stata un’emozione incredibile partecipare al Mondiale di Padel in Paraguay e vincere la medaglia di bronzo con l’Italia – ha detto Matilde Minelli – E’ stata una bellissima esperienza sia per il successo ottenuto ma soprattutto per l’affiatamento che si è creato con le compagne di Nazionale”.