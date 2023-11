A Gualdo Tadino celebrata la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri

Anche a Gualdo Tadino è stata celebrata la Virgo Fidelis. La ricorrenza della patrona dell’Arma dei Carabinieri si è tenuta nella basilica concattedrale di San Benedetto, organizzata dalla sezione di Gualdo Tadino “Fulvio Sbarretti” dell’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta dal S.Ten. Pietro Bartoni.

Molte le autorità civili e militari presenti, tra cui il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il comandante della Compagnia di Gubbio, il capitano Fabio Del Sette, il tenente colonnello Giovanni Orienti, il capitano Jessica Monacelli della Legione Carabinieri Umbria e il tenente colonnello Loredana Farneti del Comando Regionale dei Carabinieri Forestali, i carabinieri in servizio anche in grande uniforme e varie associazioni .

Al termine della manifestazione religiosa é seguita una conviviale.

La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri”, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui la Cristianità celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio. Ma la stessa data è memorabile anche per fatti storici in cui l’Arma si è resa protagonista durante la Seconda guerra mondiale: il 21 novembre del 1941, infatti, ebbe luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa. Un intero battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber. Per quel fatto d’arme, alla Bandiera dell’Arma venne conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo quella ottenuta per la partecipazione alla Prima guerra mondiale. Quei caduti sono entrati a far parte della folta schiera di eroi che, in pace come in guerra, hanno saputo tener fede al giuramento prestato fino all’estremo sacrificio.

Nella stessa data, l’Arma celebra anche la Giornata dell’Orfano, con la quale l’istituzione e con essa l’Onaomac, l’opera di assistenza che si dedica proprio ai figli dei militari scomparsi, si stringe intorno a quelle famiglie segnate da gravi perdite.