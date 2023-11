Oltre 80 eventi dal 1 dicembre al 6 gennaio: a Gualdo Tadino si accende “Christmas Time”

Più di 80 eventi dal 1 dicembre al 6 gennaio nel centro storico di Gualdo Tadino e non solo. “Christmas Time 2023” è il ricco cartellone di eventi natalizi che è stato illustrato alla stampa dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’amministrazione comunale, alla presenza della responsabile dell’Ufficio Cultura Cristina Sabbatini.

Per la realizzazione del programma il Comune si è avvalso della collaborazione di associazioni, pro loco, artisti locali e delle scuole. Trenino, musica, animazione per bambini, presepi, arte, teatro, concerti, libri, mostre, eventi gastronomici caratterizzeranno la città per circa quaranta giorni.

“Siamo molto soddisfatti di questo cartellone, nonostante il budget limitato, perché c’è stata una grande partecipazione: in tanti hanno dato il loro contributo per realizzare Christmas Time 2023 – ha detto il sindaco Presciutti – Questi eventi ci porteranno al 15 gennaio e all’anno giubilare dedicato al nostro patrono Beato Angelo di cui nel 2024 celebreremo il settecentesimo anniversario della morte.”

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

I primi appuntamenti sono in programma venerdì 1 dicembre con due spettacoli teatrali: “La Calandria” al Talia alle ore 21 e “Il primo servitore” al Don Bosco alle ore 20.45.

L’accensione delle luminarie nel centro storico e dell’albero di Natale in piazza Martiri sono previste per venerdì 8 dicembre dalle ore 16.30 in poi, momento che darà il via a una serie di eventi principalmente dedicati alle famiglie e ai bambini.

Tra le attrazioni vi sono la Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale, il Regno di Babbo di Natale alla Rocca Flea, il Truccabimbi della Stanza incantata in Piazza Martiri, tutte collegate dal Trenino di Natale.

Novità di questa edizione di Christmas Time è la rassegna “Natale d’Autore” con la presentazione di libri in sala consiliare, mentre per gli amanti degli ci sarà doppio appuntamento con il “battesimo della sella” con pony e “Natale a 4 Zampe” entrambi in Piazza Martiri.

L’enogastronomia prevede la tappa zero de “I Secondi d’Italia” e “La Cucina del Bosco” presso la Taverna di San Facondino. Poi le “Canzoni di Natale Itineranti” nel centro storico e il tradizionale concerto della Banda Musicale Città di Gualdo Tadino che concluderà la kermesse il 6 gennaio.

I Musei resteranno aperti, come saranno visitabili i presepi presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, San Giuseppe Artigiano e il Presepe Vivente Venite Adoremus.

In montagna sono previsti eventi organizzati da Valsorda Tour e Rifugi Valsorda.

Il calendario completo “Christmas time 2023” sarà distribuito nelle scuole e presente neli social. Tutti gli eventi saranno consultabili, con tutti gli aggiornamenti, nella pagina Facebook “Gualdo Tadino tradizione, cultura, emozioni”, curato dall’agenzia Be Creative.