Al presidente del Sasu Matteo Moriconi il titolo di Cavaliere della Repubblica

In occasione della cerimonia tenutasi presso la Prefettura di Perugia, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria Matteo Moriconi, per l’impegno profuso nell’operato quotidiano a beneficio del Corpo e partecipando alla gestione di delicate situazioni che hanno colpito il centro Italia.

“È un riconoscimento non solo personale, bensì di tutti i tecnici del Sasu, del presidente Maurizio Dellantonio e tutta la direzione nazionale del Soccorso Alpino e Spleologico, per il costante supporto e per la fiducia che hanno riposto nell’operato di un intero servizio regionale che si è stretto ai suoi conterranei nel momento del bisogno, mettendosi a disposizione giorno e notte per adempiere ai compiti assegnati. Un lavoro di squadra che non sarebbe stato possibile realizzare senza il fondamentale supporto dei miei vice e di tutti coloro che hanno dedicato le proprie giornate alla grande famiglia del Soccorso Alpino e Spelologico Umbria, che ho l’immenso orgoglio ed onore di rappresentare”, ha commentato Moriconi.

Ad accompagnare il neo cavaliere al ricevimento della prestigiosa onorificenza dalle mani del Prefetto Armando Gradone c’era il sindaco della sua città di Sigillo, Giampiero Fugnanesi.

“Esprimo le più vive congratulazioni a nome mio e dell’amministrazione comunale di Sigillo per questo importante riconoscimento con il quale si celebra la passione eroica del nostro compaesano Matteo e di tutti i soccorritori alpini che, per garantire la sicurezza dei cittadini, sono chiamati ad affrontare sfide uniche e spesso pericolose nelle nostre zone montane, a volte impervie e difficili – ha detto il sindaco Fugnanesi – Un ringraziamento particolare dunque al Cavaliere Matteo Moriconi e a tutti i soccorritori, veri eroi delle vette, per il servizio che spirito altruistico e con dedizione offrono all’intera collettività.”